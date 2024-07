Endet Frankreichs Torflaute gegen "den besten Fußball des Turniers"?

Hinter der französischen Nationalmannschaft liegen bei der Europameisterschaft erfolgreiche, wenngleich torarme Wochen. Im Halbfinale gegen Spanien soll sich dies möglichst ändern - dank Olivier Giroud?

Kylian Mbappé und Olivier Giroud (v. li.): Gegen Spanien Seite an Seite in der französischen Offensive? IMAGO/Sven Simon

Kein einziges Tor aus dem Spiel heraus, lediglich ein verwandelter Elfmeter in regulärer Spielzeit und Verlängerung: Die Ladehemmung bleibt auch nach dem Viertelfinale gegen Portugal (5:3 i. E.) das Hauptproblem der französischen Nationalmannschaft, die nichtsdestotrotz nur noch zwei Siege vom dritten EM-Titel entfernt ist.

Giroud war "nicht weniger effizient als andere Spieler"

Abhilfe könnte etwa Olivier Giroud schaffen, der als Rekordtorschütze (57 Treffer) der Equipe Tricolore vermeintlich wie kein Zweiter für diesen Job geeignet ist. War der 37-Jährige in der Gruppenphase noch in jedem Spiel eingewechselt worden, kam er in der K.-o.-Runde bislang noch nicht zum Einsatz. Dies könnte sich gegen Spanien nun wieder ändern, wie Nationaltrainer Didier Deschamps zumindest zurückhaltend in Ausschau stellt.

"Er hat nicht angefangen, aber er ist (von der Bank, d. Red.) ins Spiel gekommen. Er war nicht weniger effizient als andere Spieler." Ob er spielt oder nicht, "hängt von der jeweiligen Situation ab. Es ist ja nicht so, dass wir keine Chancen kreieren würden. Es geht darum, diese Chancen zu verwerten", erklärt der 55-Jährige am Tag vor dem Halbfinale.

Frankreich auf der Suche nach der Effizienz

Effizienz ist das Stichwort, das in Frankreich dieser Tage die Schlagzeilen bestimmt. Auch Deschamps, der am Montag sein zwölfjähriges Jubiläum als Nationaltrainer feiert, weiß um die Bedeutung: "Eine solide Defensive ist in einem großen Wettbewerb sehr wichtig, aber das reicht nicht aus - wir müssen sicherstellen, dass wir auch in der Offensive effizient sind."

Zwei Spieler, auf die die Kollegen um Adrien Rabiot dabei selbstverständlich besonders große Stücke halten, sind Kylian Mbappé und Antoine Griezmann. Während Ersterer ob seines Nasenbeinbruchs weiterhin nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist und mit einer Maske spielen muss, lief Griezmann seiner Form auch gegen Portugal hinterher (kicker-Note 5,0).

"Wir wissen genau, wozu Antoine fähig ist. Wir haben Erwartungen, wenn es um Antoine geht", spricht Rabiot im Presseraum der Münchner Allianz-Arena über den Angreifer von Atletico Madrid. Deschamps jedenfalls scheint auf den Linksfuß zu setzen, habe als Trainer einer "Mannschaft auf hohem Niveau" aus Sicht Rabiots ohnehin besonders in der Offensive knifflige "Entscheidungen treffen" müssen - "und bis jetzt ist alles gut gelaufen."

Sie haben den besten Fußball des Turniers gespielt. Adrien Rabiot über Spanien

Bei Mbappé wiederum steht ein Startelfeinsatz wohl außer Frage, auch, wenn der mittlerweile bei Real Madrid unter Vertrag stehende Stürmer gegen Portugal noch vor dem Elfmeterschießen um seine Auswechslung bat. "Aus muskulärer Perspektive wird er auf jeden Fall auf dem Platz stehen", prophezeit Deschamps, der überzeugt davon ist, "dass es Kylian gut geht" und er "alles tun wird, um morgen 110 Prozent zu geben, genau wie der Rest der Gruppe."

Nicht weniger als das dürfte gegen La Furia Roja vonnöten sein, haben die Spanier etwa aus Sicht von Rabiot doch "den besten Fußball des Turniers gespielt. Sie sind eine sehr komplette Mannschaft, die ihre Stärken hat, aber wahrscheinlich auch ihre Schwächen." Diese müssen Mbappé und Co. am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) ausnützen.