Endet die Frankfurter Auswärtsmisere ausgerechnet in Bochum?

Seit fast einem Jahr hat die Eintracht in der Bundesliga kein Auswärtsspiel mehr gewonnen. Ob sich das ausgerechnet beim VfL Bochum ändert? Trainer Dino Toppmöller muss vorher einige knifflige Personalentscheidungen treffen.

Der letzte Frankfurter Auswärtssieg in der Bundesliga datiert vom 5. November 2022, damals setzte sich die SGE mit Mühe und Not 2:1 in Augsburg durch. Seither folgten sechs Niederlagen und sechs Unentschieden, eine längere Serie ohne Auswärtssieg gab es für die Eintracht in diesem Jahrtausend noch nicht. In den vergangenen 21 Auswärtsspielen kassierte Frankfurt immer mindestens ein Gegentor, auch das ist die längste Serie dieser Art für die Adlerträger in diesem Jahrtausend. Doch damit nicht genug des Elends, in den jüngsten zehn Auswärtsspielen geriet die Eintracht jedes Mal in Rückstand.

Erst vier Auswärtssiege in Bochum

Und die Bilanz beim kommenden Gegner VfL Bochum? Sieht kaum rosiger aus. 32-mal trafen beide Klubs in der 1. Liga in Bochum aufeinander, 20-mal siegte der VfL, nur viermal der Gast aus Frankfurt. Beachtlich: In zwölf der vergangenen 17 Heimspiele gegen die Eintracht blieb Bochum ohne Gegentor. Objektiv betrachtet haben all diese Statistiken für das Spiel am Samstag jedoch keine allzu große Aussagekraft. Zwar ist das Ruhrstadion für die Hessen offenkundig kein gutes Pflaster. Unstrittig ist aber auch: Individuell ist die Eintracht deutlich besser besetzt. Nimmt sie den Kampf an, hat sie gute Chancen, die Auswärtsmisere endlich zu beenden. Das muss der Anspruch sein. Insgesamt meint es das Auftaktprogramm gut mit den Hessen, nach den Remis in Mainz und gegen Köln wächst aber der Druck zu gewinnen.

Toppmöller hat die Qual der Wahl

Trainer Dino Toppmöller befindet sich in der erfreulichen Situation, auf gleich mehreren Positionen die Qual der Wahl zu haben. Alle Profis, die für den Kader infrage kommen, sind - Stand Mittwochnachmittag - gesund. In der Abwehr wird es wahrscheinlich zu keinen Veränderungen kommen. Willian Pacho kehrt als letzter Nationalspieler zwar erst am Donnerstagabend aus Südamerika zurück, mit seinen 21 Jahren sollte der Innenverteidiger aus Ecuador die Reisestrapazen aber rasch wegstecken.

Rodes Qualitäten könnten gefragt sein

Im zentralen defensiven Mittelfeld muss Toppmöller entscheiden, ob er neben dem gesetzten Ellyes Skhiri erneut auf Senkrechtstarter Hugo Larsson baut oder lieber Kapitän Sebastian Rode das Vertrauen schenkt. Da es auf dem Platz voraussichtlich ziemlich hart zur Sache gehen wird, könnte sich der erfahrene Wadenbeißer Rode als die klügere Wahl erweisen. Larsson wiederum dürfte dann unter der Woche in der Conference League gegen Aberdeen den Vorzug erhalten.

Offen ist auch die Position im linken offensiven Halbfeld. Dort bewerben sich allen voran Paxten Aaronson, Fares Chaibi und Eric Junior Dina Ebimbe um einen Platz. Letzterer könnte indes auch links gebraucht werden, falls der Coach Niels Nkounkou noch keinen Einsatz von Beginn an zutraut. Der erst am 1. September von der AS St. Etienne verpflichtete Schienenspieler hat im physischen Bereich noch Nachholbedarf. Nach der Teilnahme an der U-21-EM stieg der Franzose verspätet in die Vorbereitung ein, zudem plagten ihn einige Wehwehchen.

Nkounkou fühlt sich bereit für die Startelf

"Hier ist die Intensität eine ganz andere", hat Nkounkou bereits registriert. Trotzdem traut er sich einen Startelf-Einsatz in Bochum zu, bei seiner offiziellen Vorstellung am Mittwoch sagte er: "Ich bin bereit und freue mich auf das Spiel." Es fällt schwer, Nkounkous aktuelles Leistungsvermögen richtig einzuschätzen. Gegen Köln sorgte er als Joker mit einem herrlichen Tor der Marke Filip Kostic für Aufsehen, im Testspiel gegen Wehen Wiesbaden agierte er hingegen unauffällig. Der Schritt von der zweiten französischen Liga in die Bundesliga ist groß, Wunderdinge sollte man von Nkounkou nicht erwarten. Es wäre keine Überraschung, sollte Allrounder Dina Ebimbe in Bochum auf der linken Bahn beginnen und der trickreiche Aaronson im linken offensiven Halbfeld den Vorzug erhalten. Philipp Max hat nach seinem schwachen Auftritt gegen Köln links nur Außenseiterchancen.

Ngankam drängt sich auf

Spannend bleibt die Besetzung in der Sturmspitze: Jessic Ngankam hinterließ im Training am Mittwoch einen starken Eindruck und überzeugte auch gegen Wehen Wiesbaden. Es wäre nachvollziehbar, dem Neuzugang von Hertha BSC nun erstmals von Beginn an eine Chance zu geben - und Omar Marmoush als Joker zu bringen. All diese Überlegungen zeigen: Zumindest personell ist die Eintracht nicht mehr so leicht berechenbar wie in der vergangenen Saison, als sich die erste Elf oft fast von allein aufstellte.