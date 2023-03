Endet auch Caprettis Amtszeit nach nur acht Spielen?

Zwei der drei vergangenen Ingolstadt-Trainer wurden nach acht Partien entlassen. Das Montagabendspiel gegen Dresden ist Guerino Caprettis achtes Spiel und könnte auch für ihn sein letztes sein.

Robert Pätzhold und André Schubert stellte der FC Ingolstadt in der Vorsaison nach jeweils acht Spielen frei. Nachdem Nachfolger Rüdiger Rehm deutlich häufiger als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie der Schanzer gestanden hatte, könnte für Guerino Capretti eben auch seine achte Partie das Ende bedeuten.

Denn der Aufsichtsrat des Absteigers stellt laut einem Bericht des "Donaukurier" aktuell alle Positionen auf den Prüfstand - also auch die des Trainers. Viel Argumente hat Capretti jedenfalls nichts. Seit seinem Amtsantritt Anfang Februar verloren die Ingolstädter fünf von sieben Spielen und gewannen lediglich einmal (4:3 in Saarbrücken).

Immerhin gab es zuletzt bei der Niederlage in Mannheim (2:3) einen erkennbaren Aufwärtstrend. An diese Leistung wollen die Schanzer gegen Dresden anknüpfen (19 Uhr). "In Mannheim hat sich die Mannschaft nicht belohnt. Dort ist das eine oder andere gegen uns gelaufen. Wir wollen gegen Dresden wieder Mentalität auf dem Platz bringen", gab sich der Coach auf der Pressekonferenz kämpferisch.

Elf Akteure stehen nicht zur Verfügung

Allerdings ist auch ihm bewusst, dass die Vorzeichen vor seinem vermeintlichen "Endspiel" nicht gerade gut sind. Sein Ex-Verein Dresden ist das zweitstärkste Rückrundenteam der 3. Liga und die Personallage beim FCI bleibt weiterhin angespannt.

Gleich auf elf Akteure muss Capretti verzichten. Unter anderem auf Dominik Franke, der aufgrund einer Notbremse in der Nachspielzeit beim Waldhof rotgesperrt fehlt. Dafür rückt wahrscheinlich der 20-jährige Arian Llugiqi in die Innenverteidigung. Der gelernte Angreifer agierte bereits vor zwei Wochen in Wiesbaden (1:4) als Linksverteidiger, konnte dort aber nicht überzeugen (kicker-Note 5). Dementsprechend deutet viel darauf hin, dass Capretti der dritte der vergangenen vier FCI-Trainer werden könnte, der nach acht Spielen schon wieder gehen muss.