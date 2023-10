Endes Analyse: "Es war weniger Fußball als sonst bei uns"

Mit 3:1 besiegt der SC Verl den Lokalrivalen aus Bielefeld und verlässt dadurch die Abstiegsränge. Neben Komplimenten findet SCV-Coach Alexander Ende aber auch kritische Worte.

Die Freude war groß beim SC Verl nach dem 3:1-Derbyerfolg am Dienstag gegen die Arminia aus Bielefeld. Und das lag nicht nur an den wichtigen drei Zählern im Abstiegskampf. Erstmals in dieser Saison war die neue Sportclub-Arena ausverkauft: 5207 Zuschauerinnen und Zuschauer fieberten mit beim Ostwestfalen-Derby. Die Zuschauerzahlen lobte auch Innenverteidiger Torge Paetow: "Dass alle so zahlreich erschienen sind, freut uns." Außerdem meinte er: "Wir wollten den Fans etwas zurückgeben". Das ist gelungen. Durch den Heimerfolg überholte Verl die Arminen und steht jetzt auf dem 15. Platz.

Wir haben uns hinten reingeschmissen in jeden Ball. Torge Paetow

Bereits in der sechsten Spielminute ebnete Oliver Batista Meier durch den frühen Führungstreffer den Weg für den Heimsieg. Verls Trainer Alexander Ende kommentierte das aber auch kritisch: "Es war weniger Fußball als sonst von uns." Verl hatte im Spiel weniger Kontrolle als zuletzt. Das zeigte sich insbesondere im Mittelfeld. So war das Mittel der Wahl der lange Ball. Nach einem solchen entstand auch das 1:0. Was der SCV aber an Spielwitz und Ballstafetten vermissen ließ, machte er mit Leidenschaft und Kampfgeist wett. "Wir haben uns hinten reingeschmissen in jeden Ball", analysierte Paetow, Vorlagengeber zum 1:0.

Nach zuvor zwei Niederlagen in Folge ist der SC Verl wieder in der Spur. Am Samstag (14 Uhr) geht es nun zum Tabellenkonkurrenten nach Essen. Dort bietet sich die Gelegenheit, die englische Woche punktetechnisch aufzuhübschen. Trainer Alexander Ende gibt sich selbstbewusst: "Dieser Sieg hilft uns, mit breiter Brust an der Hafenstraße aufzutreten." Es bleibt abzuwarten, wie viel "Fußball" es diesmal geben wird.