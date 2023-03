Enderle wechselt nach Essen und schafft "interessante Optionen"

Annika Enderle wird in der kommenden Saison für die SGS Essen auflaufen. Momentan steht sich noch bei Bayer Leverkusen unter Vertrag.

Seit 2020 steht Annika Enderle in Leverkusen unter Vertrag und schaffte bei den Rheinländerinnen den Sprung in die Bundesliga. Dort möchte sie sich festspielen, allerdings ab Sommer im Trikot der SGS Essen, die die 22-jährige Flügelspielerin am Dienstag als Neuzugang für die kommende Saison präsentierte. "Annika ist genau der Typus Spielerin, welchen wir auf dem Rasen benötigen. Sie bietet unserem Spiel und unserer Spielidee einige interessante Optionen", wird Essens Trainer Markus Högner in einer Mitteilung zitiert.

"Ich absolviere gerne tiefe Laufwege, mag das Umschalt- und Konterspiel und möchte meinem Team durch meine Art Fußball zu spielen dabei helfen, auf dem Platz viele Räume zu schaffen", beschreibt Enderle ihre Qualitäten, die sie ab der Saison 2023/24 an der Hafenstraße einbringen möchte. Högner freut sich außerdem auf "ein gutes Tempo, eine körperliche Robustheit und viel Durchsetzungsvermögen", das Enderle mitbringe.

"Mir ist ein familiäres Umfeld sehr wichtig. Dieses finde ich zu 100 Prozent in Essen. Dazu haben wir ein junges, entwicklungsfähiges Team. Das passt wunderbar zu meiner sportlichen Ausrichtung", begründet Enderle ihre Entscheidung.

Wie lange ihr Vertrag in Essen laufen wird, teilte der aktuelle Bundesliga-Siebte nicht mit.