Ende September: DFB-Frauen treffen in Bochum auf Island

Die deutsche Mannschaft befindet sich aktuell in Australien und steht vor dem entscheidenden letzten WM-Vorrundenspiel. Im Hintergrund plant der DFB fleißig den Herbst und hat nun den Standort fürs erste Spiel nach der Weltmeisterschaft festgelegt.

Euphorie oder Ernüchterung? Welche Stimmung Ende September, beim ersten Spiel nach der WM, herrschen wird, ist im Moment noch unklar. Aktuell bestreitet die deutsche Nationalmannschaft die Frauen-WM in Australien und Neuseeland. Gegen Südkorea sollte sie am Donnerstag (12 Uhr, LIVE! bei kicker) möglichst gewinnen, um in die K.-o.-Phase und somit ins Achtelfinale vorzurücken.

Die unglückliche 1:2-Niederlage gegen Kolumbien warf das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nach dem vielversprechenden 6:0-Auftaktsieg über Marokko zurück.

Erstes Spiel in Dänemark - In Bochum gegen Island

Wie weit es fürs DFB-Team beim wichtigsten Fußballturnier der Welt geht, wird sich in den kommenden Tagen und Wochen zeigen. Wie es nach der WM für Deutschland weitergeht, ist schon seit Längerem klar. Am Dienstag wurde nun auch der Standort des zweiten UEFA Nations-League-Spiels, welches am 26. September (18.15 Uhr) stattfindet, festgelegt. Demnach trifft die deutsche Mannschaft im Bochumer Vonovia-Ruhrstadion, Heimstätte von Bundesligist VfL Bochum, auf Island. Bereits vier Tage früher gastiert die Nationalelf zum ersten Nations-League-Duell überhaupt in Dänemark (22. September).