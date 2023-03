Ende eines Märchens: Vikings entlassen Thielen

Die Minnesota Vikings haben Wide Receiver Adam Thielen (32) entlassen. Damit endet eine der romantischsten Geschichten der jüngeren NFL-Vergangenheit.

Eigentlich widerspricht es den Gesetzen des Draft-Systems, dass ein Spieler in der NFL für sein Heimat-Team aufläuft. Und noch seltener kommt es vor, dass diese romantische Beziehung auch noch zehn Jahre hält und zur Erfolgsgeschichte wird. Adam Thielen hat das in Minnesota geschafft. Nach zehn Jahren geht die Liebesbeziehung nun zu Ende: Wie die Vikings am Freitag mitteilten, wurde Thielen entlassen. Vorausgegangen waren Gespräche um eine Umstruktrurierung des Vertrags des 32-Jährigen, die allerdings ergebnislos blieben. Die Vikings sparen sich durch die Entlassung des Fan-Lieblings gut sechs Millionen US-Dollar Cap Space.

"Adam wird für immer ein Teil der Vikings-Familie und -Historie sein", wird General Manager Kwesi Adofo-Mensah in der Mitteilung zitiert. "Er ist das beste Beispiel, wofür die Minnesota Vikings stehen." Die beiden Teambesitzer Zygi und Mark Wilf ergänzten: "Er war ein Viking, lange bevor wir ihn unter Vertrag nahmen." Thielen sei "vom Probespieler zu einem der besten Spieler in der Geschichte unserer Franchise" aufgestiegen, was einen "riesigen Einfluss weit über die Vikings hinaus" gehabt habe.

In der Tat war Thielens Geschichte ein kleines Märchen innerhalb des harten NFL-Business. Der Receiver wuchs in Minnesota als großer Vikings-Fan auf, lief im College für Minnesota State auf, hinterließ aber keine großen Spuren. Im NFL-Draft 2013 wurde er gar nicht ausgewählt, die Vikings beriefen ihn nach einem Probetraining zumindest in den Practice Squad.

Es sollte eine Underdog-Story folgen, wie man sie in den USA liebt: Nach einem Rookie-Jahr ohne eine einzige Kader-Nominierung kam Thielen zwei Jahre lang nur sporadisch zum Einsatz, ehe 2016 der Durchbruch erfolgte. In den Folgejahren bildete Thielen gemeinsam mit Stefon Diggs eines der besten Receiver-Duos der NFL. Auf dem Höhepunkt seines Schaffens war der Wide Receiver 2018, als ihm ganze acht 100-Yard-Spiele in Folge gelangen. Das schaffte außer ihm in der Liga-Historie nur Lions-Legende Calvin "Megatron" Johnson. 2017 und 2018 wurde Thielen außerdem in den Pro Bowl gewählt.

Thielen will zu einem Contender

An diese Leistungen kam Thielen im Anschluss nicht mehr heran, war aber bis zuletzt ein integraler Bestandteil der Vikings-Offense - auch wenn er immer mehr in den Schatten von Nebenmann Justin Jefferson rückte. Da sich zuletzt auch der jüngere K. J. Osborn immer mehr in den Fokus spielte, wurde Thielens Gehalt zu hoch für Minnesota. Der 32-Jährige ist nun auf dem Free-Agent-Markt und will einem Bericht von NFL-Insider Tom Pelissero zufolge bei einem Contender unterschreiben.