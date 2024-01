Ende einer Ära: Österreich beendet Zusammenarbeit mit Cheftrainer Müller

Nach 236 Länderspielen als Teamchef von Österreichs Handball-Frauen ist Schluss. Cheftrainer Herbert Müller und der Österreichische Handballbund gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege.

Nach Angaben kamen der Österreichische Handballbund und Cheftrainer Herbert Müller im Zuge der Analyse der WM 2023 gemeinsam zu dem Schluss, für das Nationalteam im Jahr der Heim-EM einen neuen Impuls zu setzen. Beim Verband beginnt nun die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger.

"Herbert Müller gilt großer Dank für seinen Einsatz für den österreichischen Frauen-Handball, der weit über seine Funktion als Teamchef hinausging. Wir haben diese Entscheidung gemeinsam schweren Herzens gefällt, sind aber mit Herbert Müller zu der Einsicht gekommen, dass es einen neuen Impuls im Nationalteam benötigt. Wir möchten Herbert Müller unseren Dank für seinen knapp 20-jährigen Einsatz für den österreichischen Frauen-Handball zum Ausdruck bringen und wünschen ihm für die weitere Zukunft viel Erfolg", erklärte ÖHB-Präsident Markus Plazer.

Neuer Impuls vor der Heim-EM

Müller selbst sagte über die Entscheidung: "Wir haben die letzten Wochen gemeinsam aufgearbeitet und sind zu der Erkenntnis gelangt, dass im Vorfeld der Heim-Europameisterschaft ein neuer Impuls dem Team helfen kann. Ich trage diese Entscheidung mit, bin gleichzeitig stolz und dankbar für die vergangenen zwei Jahrzehnte und alles, was wir gemeinsam erreicht haben. Ich wünsche dem Team und dem ÖHB viel Erfolg für die bevorstehenden Aufgaben und die Heim-EM 2024."

Am 26. Mai 2004 stand Herbert Müller im freundschaftlichen Länderspiel gegen Slowenien in der Südstadt erstmals als Teamchef an der Seitenlinie und führte Österreich zu insgesamt acht Großereignissen: WM 2005, 2007, 2009, 2021 und 2023, EM 2004, 2006 und 2008. Während seiner Amtszeit feierte Österreich unter anderem Siege über den damaligen regierenden Weltmeister Frankreich bei der EM 2004, den regierenden Olympiasieger Dänemark bei der WM 2005 und in der Quali zur EM 2018 den regierenden Olympiasieger Russland.

Erfolgreich mit dem THC

Müller trainiert zudem seit 2010 erfolgreich den Thüringer HC. Unter ihm entwickelte sich der Verein zu einer der Top-Adressen im deutschen Frauen-Handball. Zwischen 2011 und 2016 dominierte der THC die Liga und gewann sieben Meisterschaften in Serie. 2018 kam ein weiterer Titel hinzu. Zudem feierte Müller mit dem THC drei Siege im DHB-Pokal. Auch in der aktuellen Spielzeit liegen die Thüringerinnen als Tabellenzweiter hinter Bietigheim aussichtsreich im Rennen.