Ende der Zwangspause: Nächster Schritt für Bochums Abwehr-Kante Ordets

Fast drei Monate lang war Ivan Ordets außen vor. Vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag ist ein Ende seiner Zwangspause in Sicht.

Bochums Ivan Ordets (re.) rückt wieder in den Kader. IMAGO/RHR-Foto

Es war eine äußerst unglückliche Aktion Ende Oktober im Heimspiel gegen 1. FSV Mainz 05. Denn Ivan Ordets verletzte sich bei einer Abwehraktion, als er mit seinem eigenen Mitspieler zusammenrasselte, mit Innen-Verteidiger Bernardo.

Zuvor war der Ukrainer, mit 1,95 Metern und 93 Kilo eine echte Abwehrkante, als zentrale Figur in der Bochumer Abwehr gesetzt. Nun hat der Defensivstratege seinen körperlichen Rückstand weitgehend aufgearbeitet, doch die Rückkehr in die Startelf ist zunächst mal wohl nicht möglich.

Denn kein Weg führt derzeit, egal ob mit einer Fünfer- oder Viererkette, an Keven Schlotterbeck und Bernardo vorbei, die zu Fixpunkten der Defensive geworden sind. Gesteigert hat sich auch Erhan Masovic, so dass Ordets zunächst mal auf der Bank Platz nehmen dürfte.

"Ivan wird am Samstag zum Kader gehören"

Immerhin aber ist klar, dass der Ukrainer bereit ist für den nächsten Schritt. "Ivan wird am Samstag zum Kader gehören", verkündete Trainer Thomas Letsch. "Er war eine Zeit lang raus, wir haben heute noch einmal gesprochen. Er ist noch nicht bei 100 Prozent, aber deutlich weiter als letzte Woche."

Letsch erwartet, dass die Bochumer Defensive gegen den VfL Stuttgart sehr intensiv gefordert werde. "Im Spiel der Stuttgarter ist eine Menge Selbstvertrauen vorhanden, es wird die spielerische Lösung gesucht. Es ist vollkommen richtig so, dass der VfB da oben steht", so der Bochumer Trainer. "Die Qualität ist sehr groß, auch ohne Guirassy und Silas."

Reichlich Offensivqualität also bringt der VfB mit, bei Bochum sind solche Vorzüge nicht immer zu besichtigen. Immerhin bringt sich nun aber offenbar ein Angreifer nachhaltig in Erinnerung, der im Sommer als Top-Einkauf kam, bisher aber nur eine untergeordnete Rolle spielte.

Immerhin eine runde Million Ablöse zahlte der VfL Bochum an den Zweitligisten 1. FC Magdeburg für Moritz Kwarteng, doch der verpasste die Vorbereitung und den Saisonstart wegen anhaltender Leisten- Beschwerden.

Kwarteng drängt sich auf

Aber auch danach blieb es meist bei Teilzeit-Einsätzen, und so richtige Spuren hat der vielseitige Offensivmann in der Bundesliga noch nicht hinterlassen. Offenbar aber drängt er sich nun im Training auf. "Momo hat eine fantastische Trainingswoche hinter sich", bestätigt Letsch. "Er hat gezeigt, dass er spielen will. Es fehlte bislang noch die Konstanz, er ist daher der Herausforderer."

Kein Herausforderer, sondern seit fast einem Jahrzehnt eine feste Größe im Bochumer Mittelfeld ist Anthony Losilla, der in diesen Tagen seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängerte. Auf den Routinier kam Letsch beim Blick auf die anstehenden Aufgaben auch noch einmal zu sprechen.

Loblied auf Losilla

"Ich kann nur ein Loblied auf Toto singen, er gibt in jedem Training Vollgas, ist sich für nichts zu schade und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft." Fazit von Letsch über die weitere Zusammenarbeit mit dem Capitano, der im März 38 wird: "Es freut mich riesig, dass er seinen Vertrag verlängert hat."