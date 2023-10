Ende der Zwangspause: Kwarteng legt los

Zum Spiel in Leipzig wird es einige Umstellungen geben, das kündigte Trainer Thomas Letsch bereits an. Erstmals kann er am Samstag auf den Top-Einkauf des Sommers zurückgreifen.

Es war fast schon ein Running Gag in Bochum. Immer wieder mal stand der erste Einsatz von Momo Kwarteng angeblich kurz bevor, immer wieder musste Letsch dann allerdings verkünden, dass der vielseitige Offensivmann nun doch noch nicht für den Spieltags-Kader infrage komme.

Wegen Problemen am Schambein hatte der gebürtige Stuttgarter große Teile der Vorbereitung verpasst und sich nach und nach an die Mannschaft herangekämpft. Nun also ist es soweit, in Leipzig wird Kwarteng wohl noch nicht zur Startelf gehören, erstmals aber zum Spieltags-Kader des VfL.

Das verriet Letsch kurioserweise zuerst in der Presserunde, bevor er den Spieler selbst informierte. "Er weiß es selbst zwar noch nicht, aber: Momo Kwarteng wird erstmals im Kader stehen", verkündete Letsch schmunzelnd.

Mehrere Änderungen angekündigt

Überdies, teilte der Trainer mit, werde es "nicht nur eine Änderung in der Startelf geben". Eine ergibt sich ohnehin zwangsläufig, weil Dauerläufer Matus Bero wegen eines Bänderanrisses wochenlang ausfallen wird. Möglich, dass Philipp Förster seinen Job im zentralen Mittelfeld übernimmt, aber auch Lukas Daschner wäre eine Option für die Startelf.

"Wir müssen in jedem Fall schauen, dass wir mehr Stabilität in unser Spiel bekommen", betont Letsch angesichts von 19 Gegentreffern in den ersten sechs Spielen. Seine Forderung vor dem Treffen mit dem im Normalfall spielerisch deutlich überlegenen Gegner: "Wir müssen mit Vorfreude in dieses Spiel gehen, ohne Angst. Wir wollen auch gegen diese Top-Mannschaft zeigen, dass wir etwas drauf haben."

Es gibt Phasen, in denen es nicht so gut läuft. Thomas Letsch

Das gelang zumindest zuletzt im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (1:3) über eine Stunde lang nicht, ganz zu schweigen von dem desolaten Auftritt in der Woche zuvor beim FC Bayern (0:7). "Es gibt Phasen, in denen es nicht so gut läuft", so Letsch. "Da muss man gemeinsam wieder raus."

Dumm nur, dass nach der ersten Heimniederlage gegen Mönchengladbach gleich zwei ziemlich komplizierte Auswärtsspiele rund um die anstehende Ligapause auf dem Plan stehen. Nach dem Spiel in Leipzig tritt der VfL zwei Wochen später beim SC Freiburg an, ebenfalls eine äußerst komplizierte und anspruchsvolle Aufgabe.

In Leipzig übrigens absolvierte Letsch vor ziemlich genau einem Jahr, am 1. Oktober 2022, seine erste Bundesliga-Partie gegen das Team seines früheren Weggefährten Marco Rose. Es wurde eine äußerst unangenehme Erfahrung: Mit 0:4 ging der VfL baden - und hätte leicht noch viel höher verlieren können.