Ende der Spekulationen: Brady macht Rücktritt offiziell

Noch am Samstag hatten Agent und Vater die Berichte dementiert, jetzt hat Tom Brady (44) endgültig für Gewissheit gesorgt: Nach 22 Profi-Jahren und sieben Super-Bowl-Siegen beendet der erfolgreichste Spieler der NFL-Geschichte seine Karriere.

Wird nicht mehr in der NFL auflaufen: Tom Brady hat seine Laufbahn offiziell für beendet erklärt. Sports Illustrated via Getty Images

Mit einem ausführlichen Statement auf seinen Social-Media-Kanälen beendete Brady am Dienstag die Spekulationen, die sich in den vergangenen Tagen und Wochen angehäuft hatten. "Ich werde nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen", schrieb der 44-Jährige. "Ich habe meine NFL-Karriere geliebt und jetzt ist es Zeit, meine Zeit und Energie anderen Dingen zu widmen, die meine Aufmerksamkeit benötigen."

Bereits am Samstag hatten diverse NFL-Insider vom Karriereende Bradys berichtet, was kurze Zeit später von seinem Vater und seinem Agenten dementiert wurde. Brady selbst hatte sich erst am Montag zu Wort gemeldet und berichtet, noch in einem Prozess der Entscheidungsfindung zu sein. Dieser ist nun also doch schnell zu einem Ende gekommen.

"Ich habe immer daran geglaubt, dass Football ein 'All-In'-Vorhaben ist - wenn 100% Engagement nicht mehr da sind, wirst du nicht erfolgreich sein. Und Erfolg ist, was ich so sehr an unserem Spiel liebe", begründet Brady seinen Rücktritt. Er habe in den vergangenen Wochen "viel reflektiert und mir selbst schwierige Fragen gestellt", schreibt er weiter. "Meine Teamkollegen, Coaches, Gegenspieler und Fans verdienen 100 Prozent von mir, aber jetzt ist es das Beste, das Feld der jungen Generation von hingebungsvollen und engagierten Sportlern zu überlassen."

Über die vergangenen Wochen hinweg hatten sich die Berichte gehäuft, dass Brady nach 22 Jahren in der NFL mehr Zeit mit seiner Familie verbringen möchte. "Meine Karriere war so eine wilde Fahrt, die weit über meine Vorstellungen hinaus ging, voll mit Höhen und Tiefen", heißt es in dem Statement. "Wenn du jeden Tag mittendrin bist, denkst du nicht an irgendein Ende." Jetzt fühle er sich wie "der glücklichste Mensch der Welt".

Wie er die Zeit nach der Karriere gestalten möchte, lässt Brady in dem Statement weitgehend offen. Zwar besitzt er einige Unternehmen, "aber wie genau meine Tage aussehen werden, ist noch 'work-in-progress'", schreibt er abschließend. "Ich weiß nur, dass ich viel Zeit mit Menschen verbringen will und versuchen will, ihr Leben zu bereichern - wie es so viele für mich getan haben."

Karriereende fast 20 Jahre nach dem ersten Triumph

Die Verkündung seines Karriereendes kommt fast auf den Tag genau 20 Jahre, nachdem Brady erstmals in einem Super Bowl stand. Am 3. Februar 2002 hatte er als damals fast unbeschriebenes Blatt mit den New England Patriots gegen die St. Louis Rams gewonnen - der Start einer Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. Insgesamt siebenmal - sechsmal mit New England, einmal mit Tampa Bay - triumphierte Brady im Super Bowl, öfter als jeder andere Spieler der NFL-Historie und sogar öfter als jedes Team der NFL-Historie.

Selbst im fortgeschrittenen Alter zählte Brady noch zu den besten Quarterbacks der NFL, darf sich sogar berechtigte Hoffnungen machen, in der kommenden Woche zum MVP der gerade abgelaufenen Regular Season gewählt zu werden. Der Anlauf auf den achten Titel scheiterte aber, die dramatische 27:30-Niederlage gegen die Los Angeles Rams in der Divisional Round war das letzte Spiel seiner langen Laufbahn.