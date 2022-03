Ende der Leidenszeit in Sicht: Zoller vor dem Comeback

Knapp ein halbes Jahr nach seinem Kreuzbandriss soll Simon Zoller wieder ins Bochumer Mannschaftstraining einsteigen. Trainer Thomas Reis hat sogar schon einen Plan, wann der Routinier wieder mal in der Bundesliga eingreifen kann.

Seit Mitte September ist Simon Zoller, mit 15 Treffern neben Robert Zulj erfolgreichster Bochumer Torschütze im Aufstiegsjahr, nur noch Zuschauer. Allerdings liegt der Offensivmann voll im Genesungsplan, denn nach Lage der Dinge wird er am Mittwoch zum Mannschaftstraining wieder auf den Rasen zurückkehren.

Zuletzt hatte Bochums Nummer neun schon mit Co-Trainer Frank Heinemann Ballübungen und Sprints absolviert, und dabei getestet, wie belastbar das lädierte Knie inzwischen ist. Nun hat die medizinische Abteilung grünes Licht gegeben; Zoller kann sich auf den nächsten Schritt vor seinem Comeback freuen.

Natürlich wird er bei intensiven Zweikämpfen noch nicht dabei sein, aber nach und nach soll die Belastung erhöht werden. Die nächsten Begegnungen sind noch tabu, aber in gut einem Monat könnte der Moment gekommen sein, den der Routinier schon sehnsüchtig erwartet.

Das Freiburg-Spiel im Hinterkopf

Mitte April tritt der Aufsteiger beim SC Freiburg an, und diesen Termin haben alle Beteiligten im Hinterkopf. Das ist der 30. Spieltag, im Idealfall könnte Zoller also noch fünf Bundesligaeinsätze in der laufenden Saison miterleben.

Und dann womöglich auch mit seiner aggressiven, giftigen Art und seinem ausgeprägten Torriecher Einfluss nehmen, wenn der VfL Bochum die letzten Schritte zum ersehnten Klassenerhalt machen will.

In den ersten vier Saisonspielen des Aufsteigers hatte Zoller mit auf dem Rasen gestanden und zwei Tore erzielt. Sein Vertrag beim VfL läuft noch bis 2024.