Ende der Abwehr-Not: Toprak und Co. sind zurück

Im Saisonendspurt kann Werder Bremens Trainer Ole Werner wieder auf ein Quartett bauen.

Zurück im Mannschaftstraining: Kapitän Ömer Toprak. DeFodi Images via Getty Images

Ole Werner hatte schon nach der beim 1:1 gegen Sandhausen erfolgten Gelbsperre für Aushilfs-Innenverteidiger Anthony Jung angedeutet, dass Linderung der Abwehr-Not in Sicht ist. "Vielleicht", sagte Werders Trainer mit einem vielsagenden Lächeln, "kommt ja der eine oder andere zurück." Mittwoch beim Training waren schließlich gar alle wieder da: Bei Milos Veljkovic war das erwartet, bei Ömer Toprak, Mitchell Weiser und Marco Friedl hingegen maximal erhofft, eher herbeigewünscht worden.

Bei Friedl (Bauchmuskelverletzung), Toprak (Wade) und Weiser (Muskelverletzung) gingen die düstersten Prognosen im März gar in Richtung vorzeitiges Saisonende. Auch der Coach wagte keine Prognose, setzte vor allem auf das Prinzip Hoffnung. Drei Tage vor dem Top-Spiel auf St. Pauli waren nun alle wieder im Mannschaftstraining, absolvierten sogar das Abschlussspiel. Zart angedeutet, dass zumindest Weiser und Toprak ihrem Zeitplan weit voraus sind, hatte sich bereits in der vergangenen Woche als beide intensiv mit Reha-Trainer Marcel Abanoz geübt und das Pensum sukzessive gesteigert hatten.

Nun sind sie zurück und Werner muss abwägen: Wie viele Rückkehrer baut er auf Anhieb ein? Entscheidet er sich am Ende für die drei Innenverteidiger, stünde zum Auftakt in die Topspiel-Wochen seine komplette Dreierkette wieder. Ein echtes Faustpfand: Veljkovic, Toprak und Friedl waren maßgeblich daran beteiligt, dass der Bundesliga-Absteiger seit dem Trainerwechsel das Feld in der Tabelle von hinten aufgerollt hat.