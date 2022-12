En-Nesyri und ein einsamer Minusrekord

Mit 0:2 schied das WM-Überraschungsteam Marokko im Halbfinale gegen Frankreich aus, bot aber dennoch eine gute Vorstellung. Umso erstaunlicher, dass ein Marokkaner einen einsamen Minusrekord aufstellte.

Satte 13-mal schoss Außenseiter Marokko im Halbfinale gegen Titelverteidiger Frankreich auf das gegnerische Tor. Ein Treffer blieb den Nordafrikanern beim 0:2 nicht vergönnt. Dennoch verkauften sich die "Löwen vom Atlas" erneut teuer und hatten beispielsweise mit 61 Prozent deutlich mehr Ballbesitz als die allerdings effizientere Equipe Tricolore.

Einer war von der französischen Defensive allerdings nahezu komplett kaltgestellt: Mittelstürmer Youssef En-Nesyri vom FC Sevilla, der gegen Portugal im Viertelfinale noch das goldene Tor zum historischen Halbfinaleinzug erzielt hatte und gegen Frankreich erst in der 66. Spielminute für Abderrazak Hamdallah ausgetauscht wurde.

En-Nesyri, der in der spanischen Primera Division in seiner Karriere immerhin auf 45 Treffer in 176 Spielen kommt - und in der Champions League sogar auf satte acht Tore in nur 14 Partien - hatte in seiner gesamten Spielzeit gegen die Franzosen gerade einmal drei Ballkontakte gehabt. Zum Vergleich: Der für ihn eingewechselte Joker Hamdallah kam in der verbleibenden Spielzeit auf immerhin elf Kontakte (darunter ein Torschuss).

Ein einsamer Rekord. Denn seit Beginn der statistischen Aufzeichnungen bei der WM 1966 hatte kein Spieler, der auch nur 45 Minuten auf dem Feld gestanden hatte, ebenfalls nur drei oder weniger Ballberührungen in einem WM-Spiel gehabt als Marokkos Mittelstürmer im Halbfinale gegen Frankreich.