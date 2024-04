Emsdetten holt Zweitliga-Profi

Der TV Emsdetten hat sich für die kommende Saison mit einem spannenden jungen Mann verstärkt. Aus Eintracht Hagen wechselt ein ehemaliger U19-Europameister zum Drittliga-Team.

Der Rückraumspieler Luca Klein wird den TV Emsdetten ab der Saison 2024/2025 verstärken. Der 21-Jährige wechselt vom Zweitligisten VFL Eintracht Hagen zum TVE und unterschreibt einen ligaunabhängigen 2-Jahresvertrag bis zum 30. Juni 2026.

"Mit Luca ist es uns gelungen, einen sehr lernwilligen und ehrgeizigen Spielmacher für Emsdetten zu gewinnen. Der erste Austausch hat mir gezeigt, dass Luca sich unbedingt weiterentwickeln möchte und das Projekt in Emsdetten mit seinen individuellen Qualitäten bereichern kann", erklärt TVE-Trainer Lennart Lingener den Transfer.

Klein drückt Emsdetten die Daumen

Klein begann mit dem Handballspielen bei der SG Tura Halden-Herbeck. Bereits in der D-Jugend wechselte er zum VfL Eintracht Hagen, wo er seitdem spielt und mittlerweile fester Bestandteil der Zweitliga-Mannschaft ist.

In der aktuellen Saison kam der U19-Europameister von 2021 auf 28 Einsätze. Dabei erzielte er 15 Tore und bereitete 14 weitere vor. "Wir können uns in der kommenden Saison auf einen athletischen und zweikampfstarken Rückraumspieler freuen, der unser Angriffsspiel noch unberechenbarer machen wird", so Lingener.

"Die Gespräche mit den Verantwortlichen liefen alle positiv und sowohl meine persönlichen als auch die Ziele des Vereins decken sich. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und drücke dem TVE natürlich für den Rest der Saison und dem Aufstiegskampf die Daumen", erläuterte derweil Klein seinen Wechsel.

Emsdetten belegt derzeit den zweiten Platz in der dritten Liga Nord-West. Der Klub hat bereits einen Platz in der Aufstiegsrunde fix und kann somit zurück in die zweite Liga kommen.