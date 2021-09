Emre Yesilova: SG Wattenscheid 09 begrüßt den nächsten Rückkehrer

Die SG Wattenscheid 09 hat auf ihre angespannte Personallage auf den Außenbahnen reagiert und den Regionalliga-erfahrenen Emre Yesilova zurück an die Lohrheide geholt.

Emre Yesilova ist zurück bei der SG Wattenscheid 09. Schon zwischen Juli 2018 und Oktober 2019 stand der heute 27-jährige Außenstürmer bei den Wattenscheidern unter Vertrag und lief damals in der Regionalliga auf. Yesilova, der unter anderem mit Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen weitere namhafte Klubs in seiner Vita stehen hat, beginnt eine berufliche Ausbildung, was den Transfer zu den Schwarz-Weiß erst realisierbar machte. Nach Norman Jakubowski, Nils Hönicke, Umut Yildiz und Berkant Canbulut ist Emre Yesilova übrigens der fünfte ehemalige Spieler, der seit Sommer 2020 zur SG 09 zurückkehrt.

Trainer Christian Britscho erwartet Yesilova fast schon händeringend: "Ein Außenstürmer und Offensivspieler, der genau in unser Anforderungsprofil passt und um den wir uns schon im Sommer bemüht haben, als es noch nicht funktioniert hat. In einer Phase, in der uns einige Außenspieler weggebrochen sind, ist das natürlich ein Neuzugang, der uns mit seiner Erfahrung und mit seiner ganzen Persönlichkeit noch sehr weiterhelfen kann. Wir als Verein können sehr froh sein, dass wir solche Leute zu uns holen können."