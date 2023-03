Emre Can - Ein Rückkehrer mit Vorbildfunktion

Emre Can ist eins der Gesichter des BVB-Aufschwungs. Der Defensivspezialist spielt derzeit so stark wie lange nicht - und könnte nach seiner DFB-Rückkehr künftig eine wichtige Rolle in der Nationalmannschaft einnehmen.

Für Deutschland wieder am Ball: Emre Can. Getty Images

Ganz bewusst hat Hansi Flick diesmal eine Vielzahl an etablierten Nationalspielern daheim gelassen, um 15 Monate vor der Heim-EM in Deutschland neue Dynamiken innerhalb der DFB-Auswahl auszulösen. Von den neu hinzugezogenen Spielern erwarte er, kündigte Flick vor der aktuellen Maßnahme an, dass sie die Chance ergreifen und sich zeigen. Einer hat dabei offenbar genau hingehört: Dortmunds Emre Can. In der ersten regulären Trainingseinheit am Dienstag ging er gleich voran und dirigierte seine Mitspieler lautstark.

Der 29-Jährige hat zwar bereits 37 Länderspiele für Deutschland absolviert, unter Flick allerdings kam der Defensivspezialist noch nicht zum Einsatz. Sein bislang letztes Spiel war das Achtelfinale der EM 2021, als er bei der 0:2-Niederlage gegen England vom damaligen Bundestrainer Joachim Löw kurz vor Schluss eingewechselt wurde. Am Samstag nun könnte gegen Peru Länderspiel Nummer 38 dazukommen.

Ganz außen vor war Can auch in den vergangenen Monaten nicht. Flick, der Can bereits seit 2013 eng beobachtet, hatte auch im Vorfeld der WM in Katar Kontakt zu dem Dortmunder. Die wenige Spielpraxis und die oft nicht zufriedenstellenden Leistungen für den BVB ließen Cans WM-Traum zwar zerplatzen. Schon damals aber hatte Flick ihm signalisiert: Sollte die Leistung wieder stimmen, sei die Tür für ihn jederzeit geöffnet. Und Can verstand.

Can besinnt sich

In der Winterpause sortierte der gebürtige Frankfurter seine Gedanken und nahm sich vor, die Schuld weniger bei anderen zu suchen, sondern allein auf sich zu schauen. Er passte sein Spiel an, ging weniger ins Risiko, agierte klarer und weniger verschnörkelt. Und auch der Körper, der in der Vergangenheit häufiger mal gestreikt hatte, spielte mit, so dass Cans Klubtrainer Edin Terzic nicht mehr an ihm vorbeikam. Als Stammsechser hat Can derzeit einen hohen Stellenwert bei der Borussia - und ist einer der Garanten für den Aufschwung des BVB in diesem Kalenderjahr.

"Emre Can und Marius Wolf stehen dafür, dass Dortmund derzeit so gut dasteht", sagt Flick und lobt das Duo: "Beide haben die Mentalität, die wir brauchen." Das sieht auch Can so, wie er am Dienstag auf der Pressekonferenz der Nationalmannschaft deutlich machte: "Wir sind ein richtig gutes Team, haben aber nicht immer top gespielt. Wir haben aber immer Mentalität gezeigt. Das können wir in die Nationalmannschaft mitnehmen."

Flicks Suche nach dem robusten Sechser

Er selbst liebe es, sich für seine Mannschaft "reinzuhauen" - und genau deshalb könnte ihm in den 15 Monaten bis zur Heim-EM eine wichtige Rolle innerhalb des DFB-Teams zukommen. Vor der WM fahndete Flick bereits nach einem körperlich robusten Sechser, der sich auf dem Feld zu wehren weiß. Namen wie Wolfsburgs Maximilian Arnold oder Union Berlins Rani Khedira wurden diskutiert. Am Ende jedoch blieb die Planstelle unbesetzt und Ilkay Gündogan, Joshua Kimmich sowie Leon Goretzka ohne Alternative im zentralen Mittelfeld.

Can darf angesichts seiner jüngsten Leistungen zugetraut werden, in dieses Vakuum vorzustoßen. Er hat auf sich aufmerksam gemacht. Nicht nur durch seine Kommandos am Dienstag.