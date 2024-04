Osimhen und Co. erschreckend harmlos: Napoli unterliegt erneut Empoli

Erschreckend schwach zeigte sich Napolis hochkarätig besetzte Offensive am Samstagabend. Die Quittung: Die Partenopei verloren wie schon im Hinspiel bei Empoli.

Im Hinspiel im Stadion "Diego Armando Maradona" hatte Empoli Neapel geärgert und einen Last-Minute-Sieg gefeiert (1:0). Gewarnt waren die Partenopei dadurch offensichtlich nicht, denn früh geriet man ins Hintertreffen: Cerri stahl sich im Rücken von di Lorenzo davon und nickte ein (4.).

Das frühe 1:0 spielte den abstiegsbedrohten Hausherren natürlich in die Karten. Sie ließen die SSC, die nach dem 2:2 gegen Frosinone auf zwei Positionen verändert begann (Juan Jesus und Natan ersetzten Rrahmani sowie Mario Rui), anlaufen und lauerten auf Konter. Trotz der hochkarätig besetzten Offensive um Kvaratskhelia und Osimhen, die immerhin in der vergangenen Saison die beste der Liga war, fiel Napoli nichts ein. Gefährlicher waren sogar die Gastgeber mit ihren Gegenstößen. So schoss Cambiaghi beispielsweise nur an den linken Außenpfosten (35.).

Neapel verpasst Sprung auf Rang sieben

Die Pause half den Partenopei nur bedingt. Zwar kamen sie druckvoller aus der Kabine, allerdings bissen sie sich an den diszipliniert verteidigenden Hausherren weiterhin schlichtweg die Zähne aus. Immerhin ließ Neapel keine Gegenstöße von Empoli mehr zu. Doch dies brachte letztlich auch nichts mehr, da vorne bis zum Ende die Null stand.

Durch das fünfte sieglose Spiel aus den vergangenen sechs Partien verpasste die Elf von Francesco Calzona den vorübergehenden Sprung auf Platz sieben. Diesen hat weiterhin das noch zwei Punkte entfernte Bergamo inne, dass zusätzlich noch zwei Spiele in der Hinterhand besitzt.

Weiter geht es für Neapel nächste Woche Sonntag: Um 18 Uhr gastiert die Roma bei der SSC.