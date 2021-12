Milan löst seine Pflichtaufgabe in Empoli - Kessié trifft doppelt

Die AC Milan hat ihre Pflichtaufgabe am Mittwochabend gelöst. In Empoli gewannen die Rossoneri mit 4:2 und blieben Tabellenführer Inter auf den Fersen - es war allerdings ein langer Weg, den Milan zurücklegen musste, um am Ende zu jubeln.

Doppeltorschütze: Franck Kessie (re.) steuerte zwei Tore zu Milans Auswärtssieg in Empoli bei. picture alliance