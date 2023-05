1:4-Schmach in Empoli: Juventus verspielt wohl die Königsklasse

Sprach man bei Juventus Turin vor dem Spiel noch von der Absicherung der Königsklasse, steht nach dem verdienten wie desaströsen 1:4 in Empoli und dem Verlust von zehn Punkten am grünen Tisch plötzlich das internationale Geschäft gänzlich auf der Kippe.

Klare Sache in der Toskan: Empoli jubelt, Juventus enttäuscht. IMAGO/Gruppo LiveMedia

Bittere Tage für Juventus Turin: Nach dem Ausscheiden im Halbfinale des italienischen Pokals gab man am vergangenen Donnerstag in der Verlängerung des Halbfinals der Europa League den nächsten Titel aus den Händen, nun drohen auch noch die Hoffnungen auf die Champions-League-Qualifikation begraben werden zu müssen. Nach der vorläufigen Zurücknahme des 15-Punkte-Abzugs entschied das oberste Gericht des italienischen Fußballverbands am Montagabend, dem Tabellenzweiten zehn Punkte abzuziehen.

Und diese Nachricht scheint die auf sechs Positionen veränderte Startelf Massimiliano Allegris - unter anderem begannen Kostic und Vlahovic - in Empoli im Verlaufe der Anfangsphase erreicht und nachhaltig getroffen zu haben. Denn eigentlich erwischte Juventus einen guten Start, Vlahovic und Milik (7.) sowie Kostic (10.) ließen erste Chancen jedoch liegen. Obwohl kurz darauf Gattis Tor nach vorangegangenem Foul zurückgenommen wurde (13.), war die Führung für den Favoriten nur eine Frage der Zeit.

Empolis Doppelschlag lässt Juve den Faden verlieren

Doch keine zehn Minuten später sprach der Spielstand eine andere Sprache. Nach einem gefährlichen Freistoß Fazzinis erlaubte sich Milik ein ungestümes Foul im Strafraum, Caputo traf vom Punkt (18.). Kurz darauf war es erneut ein Standard des Zehners, der über Umwege seinen Weg ins Tor fand. Die Ecke erreichte Luperto, der drei Minuten später auf 2:0 erhöhte (21.).

Es dauerte einige Minuten, ehe sich der Favorit vom Doppelschlag erholte, doch so wirklich Gefahr wusste man nicht auszustrahlen. Ab und an ging es mal über den schnellen Kostic, nennenswerte Chancen ergaben sich im Verlauf der ersten Hälfte aber auch wegen eines gut aufgelegten Vicario im Tor nicht.

Juve wechselt doppelt - und fängt das 0:3

Wenig überraschend war Allegri mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden, mit Chiesa und Paredes kamen zwei frische Kräfte zur zweiten Halbzeit. Doch ehe sich die beiden im Team einfinden konnten, stand es plötzlich 0:3 aus Sicht der Gäste. Akpa Akpro gewann den Ball auf der rechten Seiten gegen Alex Sandro und nahm Fahrt auf. In der Mitte musste Caputo nur noch Szczesny zum Doppelpack überlupfen (47.).

Zwar wurde Juventus mit zunehmender Spielzeit drückender, doch trotz der Einwechslung der umtriebigen di Maria und Kean (58.) sowie Rugani für den enttäuschenden Alex Sandro (63.) ließ sich Empoli nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Chiesa konnte in der Schlussphase lediglich von einem Stellungsfehler profitieren und auf 1:3 verkürzen (85.). Doch statt eines Aufbäumens ließ man sich in der Nachspielzeit noch das 1:4 durch den kurz zuvor eingewechselten Piccoli einschenken (90. +3). Die Schmach in der Toskana war perfekt.

Nun droht Juventus nicht nur das Verpassen der Champions League. Sollte das Urteil rechtskräftig und der Einspruch der Alten Dame abgelehnt werden, liegt man zwei Spieltage vor Schluss mit 59 Punkten nur noch auf Platz 7 - und knapp hinter der Roma sowie Atalanta.