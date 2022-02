Dank doppeltem Vlahovic: Juve nutzt Mailänder Patzer

Juventus Turin hat sich dank Toren von Kean und Vlahovic einen Sieg in der Toskana gegen Empoli erkämpft. Dabei musste Zakaria jedoch verletzt ausgewechselt werden.

Nach dem 1:1 in der Champions League gegen Villarreal unter der Woche fehlten Juventus Turin bei Aufsteiger Empoli acht potenzielle Stammspieler, darunter Chiellini, Alex Sandro, McKennie, Chiesa und Dybala - so lagen wieder alle Hoffnungen auf Winter-Einkauf Vlahovic, um die Mailänder Remis vom Freitag auszunutzen.

Juventus kam gut rein und ließ Empoli lange nicht zu Torchancen kommen. Zakaria (8.) und Vlahovic (18.) hatten die Führung auf dem Fuß, die Kean per Kopf in der 32. Minute besorgte. Doch schon sieben Minuten später glich der Aufsteiger nach einer Ecke aus: Der Ball lag im Fünfer, einige Spieler stocherten um diesen herum, doch nur Zurkowski wusste etwas damit anzufangen und schob zum 1:1 ein.

Empoli hatte Juventus in dieser Phase stark am Spielaufbau gehindert. Kurz vor dem Pausenpfiff war dann jedoch mal wieder Winter-Neuzugang Vlahovic zur Stelle und sorgte für die erneute Führung. Bitter für die Turnier: In Form von Zakaria kam in der ersten Halbzeit ein weiterer Spieler auf die Verletztenliste.

Vlahovic schon wieder entscheidend

In der Toskana passierte dann eine Weile nichts Spannendes auf dem Feld, bis Vlahovic erneut zeigte, warum Juventus ihn für rund 80 Millionen Euro ausgab. Nach einem klugen Querpass des gerade eingewechselten Morata blieb der 22-Jährige vor Keeper Vicario cool, wartete bis dieser auf dem Boden lag und lupfte den Ball dann links über diesen ins Tor (66.) - Vlahovics erster Doppelpack für die Turiner.

Für Spannung sorgte dann Empolis La Mantia, der in der 76. Minute ins kurze Eck traf. Der Stürmer hatte dann auch die beste Chance zum Ausgleich, als er den Ball nach einer Flanke fast unbedrängt aus fünf Metern knapp links vorbeilegte. Empoli drückte weiterhin auf das 3:3. Juventus verteidigte mit allen elf Spielern im und am eigenen Sechzehner - und brachte den Sieg über die Zeit.

So nutzt Juve die beiden Unentschieden vom Freitag von Milan (1:0) und Inter (0:0) aus und rückt auf fünf bzw. sieben Punkte an die beiden heran.