Dank Lukaku: Inter beendet in Empoli Sieglos-Serie

In der Champions League steht Inter Mailand im Halbfinale, auch in der Serie A bogen die Nerazzurri wieder in die Erfolgsspur ein.

Gegenüber dem 3:3 in der Champions League gegen Benfica Lissabon warf Inter-Coach Simone Inzhagi die Rotationsmaschine an und brachte gleich neun neue Spieler: Unter anderem durfte Handanovic im Tor für Onana ran, Gosens begann auf der linken Seite und Lukaku im Sturm.

Trotz der Umstellungen übernahmen die Nerazzurri von Beginn an das Kommando über die Partie. Inter hatte mehr Spielanteile und auch mehr Ballbesitz, am Ende der ersten Hälfte hatten die Mailänder in 67 Prozent der Zeit den Ball. Doch so richtig gefährlich wurde es vor dem Empoli-Tor nur ganz selten. Eigentlich musse FCE-Keeper Perisan erst in der 43. Minute eingreifen, als er Brozovic den Ball vom Fuß klaute.

Empoli war hauptsächlich mit Defensivaufgaben gebunden, doch in der 19. Minute bot sich Parisi die große Chance zur Führung. Handanovic tauchte aber schnell runter und klärte den Flachschuss des 22-Jährigen. So ging es torlos in die Kabinen.

Lukaku schießt Inter mit Doppelpack auf die Siegerstraße

Der zweite Durchgang begann mit einem klassischen Paukenschlag. Keine 180 Sekunden waren verstrichen, als Calhanoglu Lukaku in Szene setzte. Der Belgier spielte einen Doppelpass mit Brozovic und erzielte mit einem trockenen Rechtsschuss die Führung für die Nerazzurri (48.).

Fortan wogte die Partie hin und her, auch Empoli war nun in der Offensive zu sehen. Doch Inter ließ sich den Dreier - den ersten in der Serie A nach zuvor fünf sieglosen Partien - nicht mehr nehmen. Zunächst war es de Vrji, der per Kopf an der Querlatte scheiterte und damit eine Vorentscheidung verpasste (68.). Kurz darauf war es dann soweit: Ismajli eskortierte Lukaku nur, statt ihn anzugreifen. Der Belgier bedankte sich für das körperlose Spiel und erzielte das 2:0 (69.). Damit war der Widerstand der Toskaner gebrochen, in der 88. Minute ließ der eingewechselte Martinez nach Lukaku-Vorlage sogar noch das 3:0 folgen. Damit war die Messe endgültig gelesen, Inter wahrte durch den Sieg seine Chancen auf die erneute Champions-League-Qualifikation, Empoli muss den Blick weiterhin nach unten richten.