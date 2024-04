Emotionen zum Abschied: Nadal sagt Madrid Adios

Sandplatzkönig Rafael Nadal (37) ist beim ATP-Masters in Madrid im Achtelfinale ausgeschieden. Es war sein letzter Auftritt bei seinem Heimturnier. Anschließend gab es große Emotionen.

Das war's: Rafael Nadal wird nicht mehr in Madrid aufschlagen. AFP via Getty Images

Der fünfmalige Turniersieger unterlag dem 15 Jahre jüngeren Tschechen Jiri Lehecka 5:7, 4:6. Nach drei Siegen in der spanischen Hauptstadt ging Nadal am späten Dienstagabend sichtlich die Kraft aus. Noch ist der 22-malige Grand-Slam-Sieger aus Spanien nicht in der Form für "seine" French Open in Paris (ab 26. Mai).

Immerhin steigerte sich Nadal im Vergleich zu seinem Comeback vor zwei Wochen in Barcelona. Drei Siege gelangen ihm in der spanischen Hauptstadt, darunter auch der gegen den Weltranglistenelften Alex de Minaur (Australien). Gegen Lehecka, Nummer 31 im Ranking, kassierte Nadal ein spätes Break im ersten und ein frühes im zweiten Satz.

Der Publikumsliebling stemmte sich angefeuert von den Fans in der "Caja Magica" gegen das Aus, lief dem Rückstand aber vergeblich hinterher. Schon bei seinem Dreisatzsieg über den Argentinier Pedro Cachin am Tag zuvor hatte sich Nadal gequält. Madrid ist erst sein zweites Turnier nach über einem Jahr Pause wegen einer Hüftverletzung.

Große Emotionen nach dem Spiel

Nach dem Spiel war noch Zeit für die ganz großen Emotionen. Nadal wird seine Karriere nach dieser Saison beenden, somit war es sein letzter Auftritt in Madrid. Die Fans feierten ihren Liebling frenetisch, der 22-malige Grand-Slam-Champion dankte allen für den Zuspruch in all den Jahren.

Es wurden unter anderem fünf Banner von der Decke gelassen, eines für jeden Turniersieg Nadals in Madrid. Zudem lief ein Film mit den Highlights des Spaniers, dazu wurde emotionale Musik gespielt. Der Spanier bekam feuchte Augen, auch seine Box samt seiner Familie konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten.

Auf seiner Abschiedstour ist nun die Frage, ob es für Nadal noch einmal die French Open reicht. "Wenn ich in Paris so ankomme, wie ich mich heute fühle, werde ich nicht spielen", hatte Nadal vor dem Turnier in Madrid gesagt. Allerdings hat er nun vier Matches gespielt, in denen er einen guten Eindruck hinterlassen hat. Der beste Sandplatzspieler aller Zeiten hat Roland Garros bisher 14-mal gewonnen - und ein 15. Erfolg wäre für den Spanier ein großer Traum, aber auch einen Überraschung.