"Emotionen verarbeiten": Wölfinnen müssen den Fokus neu setzen

Vier Spiele bleiben dem VfL Wolfsburg, um den FC Bayern an der Spitze der Bundesliga-Tabelle noch abzufangen. In Spiel eins nach dem umjubelten Einzug ins Champions-League-Finale ist am Sonntag (13 Uhr) der kriselnde 1. FC Köln zu Gast.

Das Triple ist immer noch drin: Tommy Stroot und der VfL Wolfsburg. picture alliance / Action Plus