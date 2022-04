Emotionen, Nervosität und Atmosphäre - Herausforderung "Offline-Turnier"

Der eSport lebt von Live-Emotionen vor Ort - das hat das VBL-CC-Finale in Köln erneut bewiesen. Doch solch ein Event stellt auch ungewohnte Herausforderungen an die Spieler - vor allem an Offline-Unerfahrene.

Spieler, die zum Finale der Virtuellen Bundesliga Club Championship by bevestor zum ersten Mal ein FIFA-Offline-Event besuchten, gab es nach zwei Jahren Pandemie entsprechend viele. Wenn alle Augen und Kameras auf die Protagonisten des Tages schauen, können selbst abgebrühten alten Hasen mal kurz die Beine schlottern:

"Beim Einlaufen war die Nervosität kurz da. Im Spiel habe ich davon aber nichts mehr gespürt", erzählt Burak 'burak__may' May im Gespräch mit kicker eSport.

Konzentrationsprobleme

Nicht wenige Neulinge haderten daher auch während der ersten Spiele in der Strassenkicker Base in Köln zunächst mit der ungewohnten Spielsituation.

"Die Anspannung ist eine andere, wenn die ganze Zeit Kameras auf dich gerichtet sind und Leute um deinen Platz rumlaufen. Mich persönlich hat das im ersten Spiel etwas rausgebracht, dass da so viel Bewegung war", erläutert Daniel 'HSV_Daniel7' Dwelk seine Situation.

Kommentatoren und Hosts reden sich nur wenige Meter vom Spieler entfernt in Rage, direkt gegenüber springt der Kontrahent vor Jubel oder Wut auf. Da scheint es schwer zu sein, die volle Konzentration auf das Spiel zu finden.

Heimelige Atmosphäre schaffen

"Es ist schon was anderes, wenn man sein Gegenüber sieht", meint Levy Finn 'levyfinn' Rieck. Der Rostocker hat jedoch, wie viele andere, einen Weg gefunden, Atmosphäre und Umgebung auszublenden: "Ich höre immer Musik - das ist ein bisschen mein Ritual. So fühle ich mich, als wenn ich bei mir Zuhause sitzen würde."

Zuweilen war der 19-Jährige vor seinem Bildschirm nicht nur körperlich in Bewegung, auch seine Lippen folgten einem taktvollen Muster: "Ich höre Hip Hop. Ich singe dann auch mit - einfach zum runterkommen."

Die Kogge fuhr insgesamt nach dem Prinzip: was an der Ostsee funktioniert, wird auch in Köln zum Erfolg führen. "Bei Henning (Henning 'FCH_Henning' Rieck; Anm. d. Red.) ist es wichtig, dass unser Coach neben ihm sitzt, ihm viel Ruhe gibt und mit ihm spricht. Wir probieren da die Verhältnisse, die wir sonst online haben, auch hier herzustellen." Mit dieser familiären Taktik schipperte der Liga-Neuling unerschrocken bis ins Halbfinale.

Selbst der so viel zitierte Heimvorteil des 1. FC Köln hatte laut Denis 'Denis' Müller in der Strassenkicker Base am Ende keinerlei positive Auswirkungen: "Der Heimvorteil hat uns gar nichts gebracht, weil wir auf einem anderen Setup spielen als bei uns im Stadion. Wir konnten uns zwar den Reisestress ersparen, aber geholfen hat uns das eher weniger."

Aufputschmittel große Bühne

Den jungen Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang schien der auf ihm lastende Druck zu Anfang etwas aus dem Konzept zu bringen. Im Gespräch mit kicker eSport gab er jedoch an, noch ein wenig mit dem 90er Modus zu hadern.

Bereits in früheren Gesprächen mit kicker eSport gab das große FIFA-Talent an, nicht über Druck nachzudenken. Extreme Emotionsausbrüche zu beiden Seiten sind beim 16-jährigen Dänen bekannt. Er versteckte sie auch auf der großen Bühne nicht.

Sein Umgang mit der bis dato unbekannten Situation war bemerkenswert. Gab es in der Gruppenphase noch verzweifelte Tränen, schien ihn in den Finalspielen die Atmosphäre gar anzuheizen. Immer wieder suchte er nach Toren Augenkontakt zu seiner Familie auf der Tribüne, sprang auf und und ballte die Faust.

Vejrgang fand den Schalter, den alle FIFA-Profis irgendwann finden müssen, um auch im Rampenlicht auf der Bühne ihre volle Leistung abrufen zu können.

Übung macht den Meister

Der Leistungsdruck bei Offline-Turnieren ist ein ganz anderer als Online in gewohnter Umgebung, abgeschottet von der Öffentlichkeit. Je mehr dieser Events wieder stattfinden, desto abgeklärter können auch die Offline-Neulinge am Ende reagieren - so wie 'burak__may': "Man versucht das zu ignorieren und so gut wie möglich in diesen Spielertunnel reinzukommen."

Am Ende überwiegen die positiven Eigenschaften eines solchen Events. Das hat das VBL-CC-Finale mit all den gezeigten Emotionen bewiesen.