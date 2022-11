Emotionen lassen sich nicht kaufen

Mit Geld lässt sich bekanntermaßen vieles kaufen. Emotionen nicht. Wenn es noch eines Beweises bedurft hatte, dass Katar keine Fußball-Nation ist und auch durch eine WM-Vergabe keine wird, so wurde dieser an einem beinahe gespenstischen Sonntagabend in Al-Khor erbracht.

Aus Katar berichtet Sebastian Wolff

Für Staatsoberhaupt Tamim bin Hamad Al Thani gab es im Vorfeld keine Zweifel. "Endlich ist der Tag da, auf den wir so lange gewartet haben." Die bohrende Frage, die sich aus dem Auftakt und dem Rahmen drumherum ergibt, lautet: Wer genau ist in dem Wüstenstaat "wir"?

Fußballbegeisterung ist schon nicht greifbar, bevor die katarische Auswahl nach einer halben Stunde bereits hoffnungslos mit 0:2 gegen Ecuador hinten liegt. Sie ist natürlich nicht allein daran festzumachen, dass Autokorsos fahren oder Gebäude beflaggt sind. Und doch deutet an jenem Sonntag, dem 20. November, der Tag also, auf den angeblich alle gewartet haben, schon im Vorfeld nur wenig auf ein Fußballspiel, geschweige denn auf eine Weltmeisterschaft hin.

Eine Autofahrt von der Hauptstadt Doha nach Al-Khor dauert etwa eine Stunde. Es geht durch Wüstenabschnitte, aber auch durch Wohnungs- und Ballungszentren, an imposanten und ganz offensichtlich nicht rechtzeitig fertig gewordenen Gebäuden vorbei. Nur Fußballfans sind nicht zu sehen. Und sie sind auch nicht zu "fühlen", als es auf den letzten Metern Fußweg in Richtung der Einlasskontrollen geht.

Für das Highlight sorgt Morgan Freeman

Es herrscht keine Aufregung, es gibt keine Gesänge, die Gemengelage erinnert eher an die andächtige Stille bei einem Theaterbesuch. Der Lärmpegel im Al-Bayt-Stadion erreicht an diesem Abend seinen Höhepunkt als Weltstar Morgan Freeman während der Eröffnungsfeier auftritt. Als das eigentliche Ereignis läuft, von FIFA-Boss Gianni Infantino treffenderweise via Stadionmikrofon als "Beginn der Show" ausgerufen, wird es schnell still. Und relativ bald leer.

Wohlwollend formuliert, bilden die katarischen Nationalkicker und ihre Bevölkerung an diesem Abend eine Symbiose: sie offenbaren gewaltige Anpassungsprobleme an den Fußball. Eine geschlossene, etwa 500 Mann große Gruppe von in roten Shirts gekleideten Claqueuren, singt völlig losgelöst vom Spielgeschehen unentwegt einstudierte Lieder, der Rest schweigt. Und geht. Als der Abpfiff ertönt, sind die rund 3000 feiernden Ecuadorianer beinahe unter sich und feiern mit ihren Spielern einen "Heimsieg" in der Fremde. Zumindest für sie erscheint es in diesem Moment als sei es ein Tag gewesen, auf den sie lange gewartet haben.