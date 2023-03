Emotionales Wiedersehen mit den Bayern: Xabi Alonso hofft auf "ein Lächeln nach dem Abpfiff"

Nach dem Einzug in Viertelfinale der Europa League steht für Bayer 04 mit der Partie gegen den FC Bayern München am Sonntag direkt das nächste Highlight an. Dies gilt ganz besonders für Leverkusens Trainer Xabi Alonso, der erstmals auf seinen Ex-Klub trifft. Der Spanier betont zwar, "es gibt keinen Platz für Emotionen", doch in ihm sieht es ganz anders aus.

Aus Budapest berichtet Stephan von Nocks

Egal, ob Xabi Alonso für den FC Liverpool, Real Madrid, den FC Bayern München oder die spanische Nationalelf gespielt hat, ging es dem heute 41-Jährigen immer um ein Thema: Als defensiver Mittelfeldspieler versuchte er das Spiel zu lesen und als Folge zu kontrollieren - was dem einstigen Weltklassespieler wie nur wenigen auf seiner Position gelang. Xabi Alonso war das Gehirn, das sowohl die taktische als auch die emotionale Balance in einer Mannschaft herstellte. Meist unspektakulär, aber immer extrem wirkungsvoll.

Auf Kontrolle setzt der Spanier auch, wenn es um sein eigenes Befinden vor dem ersten Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Klub Bayern München am Sonntag geht. "Mein Fokus liegt darauf, wie ich der Mannschaft helfen kann. Nach dem Spiel werde ich Zeit dafür haben, meine Freunde bei Bayern München zu grüßen, mit denen ich eine super Verbindung habe. Es wird schön sein, aber jetzt gibt es keinen Raum für Emotionen. Wir müssen professionell sein, fokussiert sein auf das Spiel", erklärt er. Typisch Xabi Alonso eben.

"Ich habe super Erfahrungen bei Bayern München gemacht"

Dass die Partie am Sonntag eine besondere für ihn wird, ist selbstredend. Also versucht der Leverkusener Trainer, der von 2014 bis 2017 für den deutschen Rekordmeister spielte, nicht wirklich, dies zu verheimlichen. "Ich habe super Erfahrungen bei Bayern München gemacht, ich habe schöne Erinnerungen an diese drei Jahre. Das erste Mal gegen sie als Trainer zu spielen, wird schön sein - und hoffentlich mit einem Lächeln für mich nach dem Abpfiff."

Dass sich dort Größen wie der ehemalige Vorsitzende Karl-Heinz Rummenigge bereits öffentlich Gedanken über Xabi Alonsos Zukunft als Trainer und auch potenziell beim FC Bayern gemacht haben, blendet der Leverkusener Trainer zumindest nach außen hin aus. "Das ist kein Thema für mich", betont er und reduziert zur eigenen Emotionskontrolle seine Zukunftsplanungen auf die nächsten beiden Tage: "Wir haben jetzt das Spiel gegen die Bayern, heute noch die Auslosung für das Viertelfinale in der Europa League. Meine Zukunft geht nur bis Sonntag. Ich denke nicht weiter voraus. Ich habe meinen Kopf nur bei diesem Spiel." Auch wenn es in ihm ganz anders aussieht.

Xabi Alonso, der direkt nach dem Budapest-Spiel zugab, schon am Spieltag die Partie gegen die Bayern vorbereitet zu haben, lebt aber mit seinen Aussagen nicht nur das vor, was er als Spieler selbst auf dem Platz praktizierte, sondern was er auch von seiner Mannschaft einfordert, die er von einer wilden Elf, die Hurrafußball spielt, in eine taktisch gewiefte, gut ausbalancierte, kühl agierende und nicht rein emotional getriebene Einheit verwandeln möchte.

Neue Reife bei Bayer?

Die jüngsten sechs Partien ohne Niederlage und mit fünf Siegen dienen manchem Beobachter dazu, bereits von einer neuen Reife zu sprechen. Xabi Alonso sieht seine Mannschaft eher auf dem Weg dorthin. "Das Ziel ist, das in unserer Spielidee zu haben. Wenn wir mit Reife und emotionaler Kontrolle spielen, können wir erfolgreich sein in Europa und auch in der Bundesliga. Wenn wir in der Achterbahn sitzen, ist es schwieriger."

Der Abschluss dieses Prozesses benötigt aber aus seiner Sicht noch Zeit. "Die Entwicklung von der Mannschaft zu sehen, ist für mich wichtig. Diese Reife ist für das Selbstvertrauen und das Selbstverständnis der Mannschaft wichtig. Schritt für Schritt kommen wir da hin. Aber das passiert nicht in einem Spiel. Wir können noch nicht so spielen."

Die Entwicklung wurde aber zumindest angeschoben. Wobei der bislang letzte Rückschlag mit den beiden Niederlagen gegen den AS Monaco (2:3) im Hinspiel der K.-o.-Runden-Play-Offs in der Europa League und dem folgenden Bundesligaspiel gegen Mainz (2:3) einen Schlüsselmoment darstellt.

"Wir müssen unsere Mentalität, unseren Kopf kontrollieren"

"Die Woche mit den Spielen gegen Monaco und Mainz war wichtig für uns, weil wir darüber gesprochen haben, dass es manchmal nicht gut ist, wenn zu emotional sind. Wir müssen unsere Mentalität, unseren Kopf kontrollieren - dann können wir mit mehr Stabilität, mit mehr Kontrolle spielen", erklärt Xabi Alonso seine Philosophie, "und ich glaube, dass wir das in den letzten sechs Spielen gezeigt haben."

Schon direkt nach dem souveränen 2:0-Erfolg in Budapest gegen allerdings auch limitierte Ungarn, mit dem Bayer 04 ins Viertelfinale einzog, hatte der Trainer die Notwendigkeit dieses Reifeprozesses betont. "Wenn du in Europa weit kommen möchtest, muss du Spielkontrolle haben und erwachsen spielen", hatte der Spanier erklärt. Am Freitag unterstrich er nochmal: "Das ist ein wichtiges Thema für uns." Den wahren Reifegrad seiner Mannschaft dürfte man allerdings erst am Sonntag gegen den FC Bayern München ablesen können.