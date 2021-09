"Emotionales Spiel": Wolfsburg vor "kleinem Finale" in Bordeaux

Es ist eine heikle Mission: Am Dienstag begaben sich die Frauen des VfL Wolfsburg auf die Reise nach Frankreich, bei Girondins Bordeaux steigt am Mittwoch das entscheidende Spiel um den Einzug in die Gruppenphase.

Eigentlich gingen die VfL-Frauen in der 2. Runde zur Qualifikation zur neu geschaffenen Gruppenphase gegen die Französinnen als hoher Favorit ins Rennen. Doch vor Wochenfrist mühten sich die "Wölfinnen" zu einem knappen 3:2. Durch das enge Ergebnis ist für das Rückspiel am Mittwochabend im Stade Jean-Antoine Moueix in Libourne noch alles offen.

VfL-Coach Stroot: "Werden als Team Lösungen finden müssen"

"Es wird ein emotionales Spiel, wir werden als Team Lösungen finden müssen und die richtige Mentalität an den Tag legen", sagte Trainer Tommy Stroot. Immerhin gelang die Generalprobe in der Bundesliga am Samstag mit dem 2:0 bei Werder Bremen. Doch ähnlich wie gegen Bordeaux lief auch an der Weser bei Weitem noch nicht alles rund, die Spielerinnen mussten viel Aufwand betreiben. Bis zur 78. Minute stand es 0:0, ehe Kathrin Hendrich und Ewa Pajor in der Nachspielzeit den Sieg eintüteten. Dennoch unterstrich Stroot nach der Partie das Positive und sah auch "Dinge, die wir gegen Bordeaux gebrauchen können".

Allerdings hatte Stroot an der Weser auch einige seiner Stammkräfte für das wichtige Rückspiel geschont. Noch nicht zum Einsatz kam Pauline Bremer. Die Nationalspielerin hatte sich vor knapp einem Jahr das Kreuzband gerissen und stand in Bremens erstmals seit ihrer schweren Verletzung wieder im Kader. Für Bordeaux dürfte sie noch keine Alternative für die Startelf sein.

Erstmals wird die Champions League der Frauen in einem Gruppenmodus ausgetragen. Diese Gruppenphase startet am 5./6. Oktober, am 13. September werden die vier Gruppen à vier Teams ausgelost. Aus Deutschland ist lediglich Meister Bayern München für die Gruppenphase direkt qualifiziert, neben Wolfsburg will auch 1899 Hoffenheim über die Qualifikation den Sprung in die finanziell lukrative Gruppenphase schaffen. Die Kraichgauerinnen haben nach dem 3:0 im Hinspiel gegen den schwedischen Vertreter FC Rosenborg ihr Ziel fest im Blick.