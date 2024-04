Emotionales Restprogramm: Raul Garcia hört zum Saisonende auf

La Liga verliert einen absoluten Dauerbrenner. Am Montag wurde das Karriereende von Raul Garcia (37) publik, der einen großen Rekord knapp verpassen wird.

Ein solches Detail liest man nur selten in wichtigen Vereinsmitteilungen, doch der frischgebackene spanische Pokalsieger formulierte es als Kompliment: Am Montag teilte Raul Garcia die Entscheidung, seine Spielerkarriere zum Saisonende zu beenden, seinen Teamkollegen in den sportlichen Einrichtungen auf dem Vereinsgelände des Athletic Club mit - "dort, wo er jeden Tag mehrere Stunden verbrachte, um seine Karriere so weit wie möglich zu verlängern".

Raul Garcia, der in Bilbao nur noch sehr sporadisch zum Einsatz kommt, war in seiner Laufbahn stets als Angreifer bekannt, der gerne dort hinging, wo es wehtat - durch seine Einsatzbereitschaft meistens seinen Gegenspielern.

Von Osasuna, seinem Jugendklub und dem Verein in seiner Geburtsstadt Pamplona, war der Rechtsfuß 2007 zu Atletico Madrid gewechselt - noch vor der Trainer-Ära Diego Simeone. Doch schon vor der Ankunft des Argentiniers zählte Raul Garcia zu der Atletico-Mannschaft, die 2010 die Europa League gewann. 2013 wurde er dann spanischer Pokalsieger, 2014 gar spanischer Meister unter Simeone. In dieser Zeit durfte Raul Garcia auch zweimal für die spanische Nationalmannschaft auflaufen.

Ein wichtiger Schuss zum Abschied

2015 ging es nach Bilbao, wo Raul Garcia inzwischen die meisten seiner aktuell 602 La-Liga-Spiele absolvierte. Damit liegt er schon jetzt auf dem insgesamt dritten Rang. Platz 1, den sich der ehemalige spanische Nationaltorhüter Andoni Zubizarreta und Betis-Legende Joaquin teilen (je 622 Einsätze), wird er nicht mehr erreichen.

Der Athletic Club adelte Raul Garcia in seiner Pressemeldung als "wahre Legende" und würdigte auch seinen Beitrag zum Pokalsieg vor einer Woche, dem ersten Vereinstitel seit 40 Jahren. Raul Garcia, der erst nach 90 Minuten eingewechselt worden war, trat im Elfmeterschießen gegen Mallorca als erster Baske an - und verwandelte.

In einem Abschiedsvideo faltet Raul Garcia die Trikots seiner Vereine Osasuna, Atletico und Athletic zusammen und sagt, dass "alles ein Ende hat". Seines dürfte ziemlich emotional werden: Die Basken, die weiterhin um die Champions-League-Teilnahme spielen, treten unter anderem noch bei Atletico und gegen Osasuna an.