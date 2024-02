Emotionales Grote-Comeback: "Ich habe keine Angst"

Preußen Münster ist auch im siebten Spiel des neuen Jahres ungeschlagen geblieben und darf nun sogar Richtung Relegationsplatz schielen. Das Kurz-Comeback von Dennis Grote ging im Jubel fast unter.

In der Saison 2019/20 ist Preußen Münster mit 40 Punkten aus der 3. Liga abgestiegen, im Februar 2024 feiert der SCP den 40. Ligapunkt als Klassenerhalt. "Nach unten müssen wir nicht mehr gucken", sagte Kapitän Marc Lorenz nach dem überzeugenden 3:0 in Lübeck. Im Gegenteil: "Jetzt können wir weitergucken." Sieben Punkte sind es bis zum Relegationsplatz, nicht undenkbar für das Team der Stunde, das im Jahr 2024 ungeschlagen ist und mit 15 Punkten die Rückrundentabelle anführt.

Harte Arbeit und die Konzentration auf die "in dieser Liga brutal wichtigen Standards" sind das Erfolgsrezept des Aufsteigers, der vor allem durch Geschlossenheit punktet. "Wir sind ein geiler Haufen", so Lorenz. "Die sind Freunde geworden", sagt Trainer Sascha Hildmann, der sich auch in Lübeck auf seine Torjäger Malik Batmaz (13 Tore) und Joel Grodowski (12) verlassen konnte, erstmals 2024 aber ein Zu-null feierte.

Grotes Kurz-Comeback mehr als nur eine Geste

Ein emotionaler Moment ging im Jubel fast unter: Nach seinem in der Saisonvorbereitung erlittenen Kreuzbandriss feierte Dennis Grote ein dreiminütiges Liga-Comeback. "Das habe ich so gerade hingekriegt", wird der 37-jährige Routinier lachend in den Westfälischen Nachrichten zitiert, "ich hätte aber auch Luft für 90 Minuten. Ich bin absolut fit."

Das unterstrich auch sein Trainer. "Wenn jemand 90 Minuten gehen kann, dann Dennis. Der könnte jetzt vom Stadion in die Innenstadt rennen und zurück", so Hildmann. Der Trainer traut Grote also mehr zu, sonst hätte er den Mittelfeldspieler auch gar nicht mit in den Kader genommen. Entsprechend wertet Grote sein Kurz-Comeback auch nicht als Geschenk: "Nein, darauf habe ich ja die letzten sieben Monate hingearbeitet, ich bin bereit." Das Knie sei voll belastbar. "Ich habe keine Angst, mich voll reinzuhängen."

Sehr berührt von der Rückkehr Grotes zeigte sich Kapitän Lorenz in den Katakomben der Lübecker Lohmühle: "Da habe ich jetzt noch eine Gänsehaut. Das war für alle ein echt emotionaler Moment, als Dennis eingewechselt wurde."

Noch eine Saison als Aktiver?

Noch eine Spur emotionaler dürfte Grotes Comeback im heimischen Preußenstadion ausfallen. Ob es bereits gegen den MSV Duisburg am Freitagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) dazu kommt, wird sich zeigen. Ebenso, wie es nach der Saison weitergeht: "Was nach dem 1. Juli passiert, darüber sprechen wir noch. Ich habe da auch einige Vorstellungen im Kopf", so Grote, der sich eine weitere Spielzeit als Aktiver vorstellen kann: "Warum nicht? Mein Körper gibt mir keine anderen Signale."