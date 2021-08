Emotionales Derby zwischen Stuttgarter Kickers und Reutlingen bleibt ohne Tore

Schon am Freitag begegneten sich vor großer Kulisse die Stuttgarter Kickers und der SSV Reutlingen. Das Derby endete mit einer Punkteteilung, genauso wie das Auswärtsspiel des SGV Freiberg in Walldorf. Damit wartet Freiberg noch immer auf den ersten Sieg.

Die Ballermänner dieses 3. Spieltags kommen aus Ravensburg: Mit 5:0 gewann der FV, der dabei auch eine überzeugende Leistung zeigte, sein Auswärtsspiel beim FC Nöttingen. Schachtschneider und Strauß trafen dabei jeweils doppelt. Für die Nöttinger, denen noch die Anfangsminuten gehörten, wurde es in Durchgang zwei aufgrund der Ravensburger Effizienz bitter. Der Lohn: Der FVR klettert auf Rang fünf.

Schon am Freitagabend wollten die Stuttgarter Kickers vorlegen, kamen im Derby gegen den SSV Reutlingen vor knapp 3500 Zuschauern aber nicht über ein torloses Remis hinaus. Dabei waren die Stuttgarter in diesem Null-zu-Null der besseren Sorte das gefährlichere Team, zeigten sich vor dem Tor aber zu nachlässig. Aber auch die Gäste hätten den Lucky-Punch setzen können, prüften vor der Pause in Person von Schwaiger das Degerlocher Lattenkreuz. "Insgesamt war es ein geiles Spiel, bei dem die Fans auf beiden Seiten ordentlich Betrieb gemacht haben. Es war eine großartige Atmosphäre, meine Mannschaft hat alles gegeben, der Ball wollte aber einfach nicht ins Tor und so müssen wir mit dem Punkt leben", sagte Kickers-Coach Ramon Gehrmann nach dem Spiel.

Die Kickers verbleiben damit vorerst weiter im Tabellenmittelfeld, ganz vorne an der Spitze tummeln sich derweil andere: Die TSG Backnang etwa setzte ihren Traumstart fort und gewann auch gegen den SV Oberachern (3:1). Wohl etwas anders hätte sich der ambitionierte SGV Freiberg die Reise zu Astoria Walldorf II vorgestellt. Zwar ging der Favorit schon in der 1. Minute durch Salz in Führung, hielt den Vorsprung bis in die Schlussphase, doch plötzlich riss Walldorf durch Dinger (80.) und Hofmann (88.) das Ruder herum. Hoffmann betrieb zumindest Schadensbegrenzung, als er Freiberg in der Nachspielzeit zumindest einen Punkt sicherte. Walldorf ist somit die Tabellenführung los, aber mit sieben Punkten aus drei Spielen ist der Start zweifelsfrei gelungen.

Im Verfolgerfeld musste sich der FC Villingen an diesem dritten Spieltag erstmals mit einem Remis begnügen. Dabei sah es bis kurz vor Ende nach einem weiteren Drei-Punkte-Nachmittag für den FCV aus, dann aber bekam Gegner FV Lörrach-Brombach in der Nachspielzeit noch einen Handelfmeter zugesprochen, den Riede verwandelte. Bemerkenswert: Lörrach-Brombach stand rund 75 Minuten mit einem Mann weniger auf dem Feld. Knapper als vor einer Woche gestaltete der FSV Bietigheim-Bissingen seinen Auftritt, nahm aber auch gegen den FC Rielasingen-Arlen die drei Zähler mit: Erst in der Schlussphase drehte der FSV durch Götz und einen Toth-Elfmeter einen Rückstand in einen 2:1-Sieg um.

Siege feierten - neben dem Freiburger FC (2:1 gegen Dorfmerkingen) - auch erstmals der TSV Ilshofen (1:0 gegen Pforzheim) und der FC Bruchsal (3:1 gegen Neckarsulm).