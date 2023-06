Emotionaler Wagner geht nicht zu Liefering: "Ich mache jetzt weniger"

Sandro Wagner verabschiedet sich mit dem Aufstieg und dennoch "traurig" von der SpVgg Unterhaching. Zu seiner Zukunftsplanung findet er klare Worte.

Wo Sandro Wagner nach dem Drittliga-Aufstieg mit der SpVgg Unterhaching landet, steht längst fest: An diesem Montag musste er schon um 9 Uhr zu seiner Abschlussprüfung für seinen Trainerschein antreten, am Abend ist er beim Benefizländerspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine im Einsatz, und ab Dienstag geht er davon aus, "dass man mich am Ballermann sieht". Doch was passiert danach?

Dazu fand der Trainer nach der erfolgreichen Aufstiegsrelegation gegen den FC Energie Cottbus am Sonntag klare Worte. "Ich gehe nicht zu Liefering", stellte Wagner, noch sichtlich aufgekratzt nach dem emotionalen Rückspiel (2:0), als Erstes klar, nachdem er unlängst mit dem vakanten Posten beim Farmteam des österreichischen Abo-Meisters RB Salzburg in Verbindung gebracht worden war. "Meine Zukunft ist scheißegal. Wichtig ist heute Haching, wichtig ist die Relegation."

"Das Jahr war viel zu viel, auch mit dem Scheiß-Fernsehen"

Am liebsten würde Wagner erst einmal kürzertreten. "Mein größter Wunsch wäre, ein Jahr zu hospitieren und zu lernen. Ich habe ein Prozent der Erfahrung von Pele Wollitz", sagte er mit Blick auf den Cottbus-Trainer, der mit ihm nach dem Rückspiel am Sonntag auf dem Pressepodium saß. "Ich möchte einfach in den nächsten Monaten und Jahren lernen. Nur hospitieren - das war mein Ziel. Vielleicht hospitiere ich auch nur, aber eigentlich geht's nicht wegen meinem Trainerschein, weil ich auf dem Papier was machen muss."

Deswegen bleibt vieles unklar rund um den ehrgeizigen 35-Jährigen. "Mal schauen, was ich mache, ich brauche erst mal Urlaub, ich bin durch. Das Jahr war viel zu viel, auch mit dem Scheiß-Fernsehen. Ich mache jetzt weniger."

Sein Abschied aus Unterhaching stand schon weit vor dem Aufstieg fest. "Ich bin wirklich traurig, dass ich gehe", sagte Wagner, betonte aber, dass er nur ein Teil der diesjährigen sportlichen Erfolgsgeschichte am Sportpark war. "Wir haben es als Team geschafft. Das ist ja nicht der Cheftrainer, das ist ja lächerlich, da sind zehn, 15 Leute, die da teilhaben. Das Einzige, was ich mir im positiven Sinne ankreide, ist, dass ich es geschafft habe, das Feuer in die Leute zu bringen, dass sie wieder richtig Bock haben auf Haching und mehr zu arbeiten, als in ihrem Arbeitsvertrag steht."