Emotionaler Trapp: "Wir wissen, welche Energie sich in diesem Verein entwickeln kann"

Am vergangenen Wochenende stieg Kevin Trapp zu Frankfurts Rekordkeeper in der Bundesliga auf. Eine Woche später will er erstmals in seiner Karriere den DFB-Pokal gewinnen. Auf einer Pressekonferenz am Dienstag schwärmte er vom Finale und dem ganzen Drumherum, räumte aber auch ein, dass der Job bei der Eintracht ziemlich nervenaufreibend sein kann.

"Ein großes Highlight", "unheimlich schön", "ein tolles Finale", "pure Vorfreude", "ein Riesenevent" - vier Tage vor dem Endspiel gegen Leipzig ist Trapps Begeisterung in beinahe jedem seiner Sätze zu hören. Nicht nur Frankfurt, die ganze Region fiebert dem Finale gegen Leipzig entgegen. "Wir wissen, dass wir unheimlich viel Unterstützung im Stadion haben werden. Das freut uns und gibt uns den Extra-Push", betont Trapp.

Vorstandssprecher Axel Hellmann rechnet mit bis zu 40.000 Eintracht-Fans im Olympiastadion. Der Bedeutung dieses Spiels kann man sich nicht entziehen. Trapp erzählt, dass er von den Fans schon seit Wochen nur noch auf das Endspiel angesprochen wird. "Viel Glück fürs Finale", diesen Ausruf hat er oft gehört. "Das hat eine Strahlkraft, die man gar nicht so genau beschreiben kann. Wir wissen, welche Energie sich in diesem Verein entwickeln kann", sagt der 32-Jährige.

Nach turbulenten Wochen und Monaten gab der Last-minute-Sieg gegen Freiburg und der damit verbundene Einzug in die Play-offs zur Conference League auch den Fans einen Energieschub. Das Szenario, kommende Saison keinen internationalen Fußball zu erleben, konnte abgewendet werden. "Es wäre eine kleine Enttäuschung gewesen, sich mit dieser Mannschaft nicht für Europa zu qualifizieren", sagt auch Trapp.

Das ist Fußball, das ist Wahnsinn. Frankfurt gehört nach Europa. Kevin Trapp

Das kaum mehr für möglich gehaltene Erreichen des siebten Platzes scheint ihn selbst etwas verblüfft zu haben: "Das ist ein Wahnsinn, oder? Wie oft stand ich nach den Spielen vor der Kamera und musste mich erklären, dass wir jetzt Europa verspielt hätten? Am letzten Spieltag haben wir es doch noch geschafft. Das ist Fußball, das ist Wahnsinn. Frankfurt gehört nach Europa."

Frankfurt: Planungen für einen Autokorso stehen bereits

Mit einem Sieg im DFB-Pokal-Finale würde die SGE sogar noch in die Europa League aufsteigen. In erster Linie geht es aber natürlich darum, "einen Titel zu gewinnen und den Pokal mit nach Frankfurt zu nehmen", bekräftigt der Torhüter. Wie nach dem Pokalsieg 2018 und dem Gewinn der Europa League 2022 würden Mannschaft, Trainerteam, Betreuer und Funktionäre dann in Cabrios vom Flughafen zum Frankfurter Römer fahren und sich auf dem Weg dorthin von wahrscheinlich über 100.000 Fans feiern lassen.

Selbst das Public Viewing im Waldstadion ist bereits ausverkauft. Die Stadt Frankfurt gab am Dienstag bekannt: "Nach einem Sieg in Berlin wird die Mannschaft am 4. Juni um etwa 13.40 Uhr am Flughafen Frankfurt erwartet und mit einem Autokorso durch Sachsenhausen bis zum Römer fahren. Die Fans können gegen 16.30 Uhr mit der Ankunft des Teams am Römer und gegen 17 Uhr mit der Feier auf dem Balkon rechnen."

Den Pokalsieg vor fünf Jahren verfolgte Trapp noch vor dem Fernseher, anschließend kehrte er nach drei Jahren bei Paris St. Germain an den Main zurück. Zuversichtlich stimmt ihn nicht nur die jüngste Ausbeute mit sieben Punkten aus drei Spielen, sondern vor allem der Charakter der Mannschaft. Trapp verweist darauf, dass die Eintracht im Europa-League-Finale gegen die Rangers nach einem Rückstand zurückkam und auch kürzlich im DFB-Pokal-Halbfinale in Stuttgart die Partie nach einem Rückstand drehte (3:2) - wie nun auch gegen Freiburg. Der Torwart rechnet damit, dass die Partie gegen Leipzig durch "Kleinigkeiten" entschieden wird. Er betont den "Zusammenhalt" im Team und konstatiert: "Es ist außergewöhnlich, innerhalb von zwölf Monaten zweimal in einem Finale zu stehen. Das spricht für die Qualität und den Charakter der Mannschaft."

Trapp: "In diesem Verein zu spielen, macht mir unheimlich Spaß"

Für Trapps Qualität als Torhüter spricht, dass er am vergangenen Wochenende zum 235. Mal für die Eintracht in der Bundesliga zwischen den Pfosten stand und damit an Ex-Torhüter Dr. Peter Kunter vorbeizog. "Das bedeutet mir viel und macht mich stolz", sagt der Nationalkeeper. Da er bis 2026 unter Vertrag steht und es eine Option zur Verlängerung bis 2027 gibt, könnten locker noch 100 Partien dazukommen.

"In diesem Verein zu spielen, macht mir unheimlich Spaß. Es kostet manchmal echt viel Energie und Nerven, das muss ich zugeben. Auch jetzt wieder mit diesem letzten Spieltag. Aber das macht diesen Verein und diese Fans aus. Man hat viele Gründe, Fußball zu spielen oder Sportler zu sein. Diese Emotionen sind ein Grund. Das habe ich so selten woanders erlebt", erzählt Trapp. Schon am kommenden Wochenende könnte ein weiterer emotionaler Ausnahmemoment dazukommen. Der Pokalsieg nach einem auf vielen Ebenen turbulenten Halbjahr wäre typisch für die Eintracht, die Diva vom Main.