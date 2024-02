Emotionaler Trapp: "Das ist schwierig zu verdauen"

Frankfurt ist am Donnerstagabend aus dem Europapokal ausgeschieden. Wie sehr diese Niederlage weh tut, sah man nach dem Spiel am Gesicht von Kevin Trapp.

"Wir sind verdient ausgeschieden. Und gerade so wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, können wir einfach nicht Fußball spielen - und schon gar nicht international. Da müssen wir jetzt am Wochenende ein anderes Gesicht zeigen. Das war das schlechteste Spiel, das wir bisher gemacht haben, so können wir nicht auftreten", sagte Sportvorstand Markus Krösche klipp und klar nach der Begegnung.

Im Hinspiel brach Frankfurt ein, gab ein 2:0 aus der Hand und spielte noch 2:2. Auch im Rückspiel lief es nicht ideal aus Sicht der Hessen, die Belgier waren spielerisch besser und gewannen auch nicht unverdient mit 2:1. "Es ist ganz schwierig, das rational zu analysieren", so ein sichtlich geknickter Keeper Kevin Trapp mit Tränen in den Augen bei RTL. "Wir sind nicht schnell genug nach vorne gekommen, tun uns sehr schwer momentan, Chancen zu kreieren. Das war insgesamt zu wenig."

Wer in Trapps Gesicht sah, dem wurde direkt klar, wie bitter diese Niederlage aus Sicht der Frankfurter war. Auftritte auf internationaler Bühne waren für die Eintracht immer extrem besonders, die Hessen rissen nicht nur die eigenen Fans, sondern viele Fußballfans in Deutschland mit. Diese beachtliche Entwicklung der vergangenen Jahre fand im Gewinn der Europa League 2022 ihren vorläufigen Höhepunkt.

Und am Donnerstag dann einen krachenden Tiefpunkt. Nach Abpfiff war es im Deutsche-Bank-Park ganz still, die Spieler gingen in die Kurve zu den Fans, enttäuschte Gesicher überall. "Wir haben uns immer alle, nicht nur hier in der Region sondern ganz Deutschland auf die Spiele mit der Eintracht gefreut. Wir hatten immer viel Spaß an den Spielen, haben die Leute auch mitgerissen. Wie sehr das auf die Stimmung drückt, haben wir mit dem Abpfiff gesehen. Es war Stille im Stadion, das ist sehr schwierig zu verdauen", so Trapp.

Keine Trainerdiskussion in Frankfurt

Mit diesem frühen Aus in Europa haben sie in Frankfurt natürlich nicht gerechnet. Da die Hessen im DFB-Pokal bei Drittligist Saarbrücken scheiterten, wird es dieses Jahr keinen Titel geben, es bleibt nur noch die Bundesliga. Trotz des Rückschlags stellte Krösche klar, dass über Trainer Dino Toppmöller nicht diskutiert wird. "Na klar", antwortet der Sportvorstand auf die Frage, ob man mit dem Coach weitermacht - und fügte an: "Er macht gute Arbeit mit den Jungs, versucht sie weiterzuentwickeln. Heute war es ein Rückschlag, das muss man ehrlich sagen, aber insgesamt macht er gute Arbeit mit der Mannschaft."

Es geht für Frankfurt jetzt darum, dieses Negativerlebnis schnell aus den Kleidern zu schütteln und am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Bundesliga gegen Wolfsburg eine Reaktion zu zeigen. "Wir müssen da zusammen durch und am Sonntag ein anderes Gesicht zeigen", fordert Krösche. "Jetzt zählt es in der Bundesliga. Wir müssen alles dafür tun, dass wir nächstes Jahr wieder international spielen."

Mit Platz sechs ist Eintracht Frankfurt zumindest im Wettbewerb Bundesliga damit aktuell voll im Soll.