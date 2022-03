Emotionaler Tag für S04: "Da weißt du, was Schalke ist"

Der FC Schalke 04 ist zurück in der Erfolgsspur. Nach der erfolgreichen Rückkehr Mike Büskens' auf den Trainerstuhl zeigten sich die Spieler von der Kulisse beeindruckt. Eine Vertragsverlängerung rundete den perfekten Schalker Tag ab.

Es sind Bilder, die Schalke von vergangenen Bundesliga-Tagen träumen lassen. Mike Büskens, der an seinem 54. Geburtstag und nach überstandener Corona-Erkrankung zur dritten Amtszeit als Interimscoach bei den Knappen antrat, hatte nach dem Spiel Tränen in den Augen.

Die gesamte Veltins-Arena, mit 55.152 Zuschauern zwar nicht ganz ausverkauft, aber dennoch sehr gut gefüllt, brodelte vor Freude. Spieler und Fans feierten gemeinsam einen wichtigen Dreier. "Da weißt du, was Schalke ist. Da weißt du, wofür wir Fußball spielen", zeigte sich nach dem Spiel Keeper Martin Fraisl am "Sky"-Mikrofon angetan von dem Publikum, das corona- und erfolgsbedingt in den vergangenen Monaten und Jahren nur wenig Freude an seinem Herzensverein hatte.

Sieg vor über 55.000 Zuschauern "umso schöner"

"Es ist richtig geil - jetzt kann es mit der Aufholjagd so richtig losgehen", freute sich Fraisl und gab sich für die verbleibenden sieben Spiele optimistisch. Er blickte also gleich voraus, dabei lagen die jüngsten, intensiven 90 Minuten gerade einmal wenige Augenblicke zurück. Und für die drei Zähler gegen Hannover mussten die Knappen einige Körner geben. "Wir haben versucht, mit Leidenschaft und Intensität dagegenzuhalten. Es ist umso schöner, dass wir wieder fast ausverkauft sind und direkt so einen Sieg holen", pflichtete auch Dominick Drexler seinem Keeper bei.

Und um den Nachmittag für das königsblaue Herz noch schöner zu gestalten, gab es wenig später noch eine erfreuliche Nachricht. Durch den Einsatz gegen Hannover verlängerte sich der Vertrag von Top-Torjäger Simon Terodde (19 Tore) um ein weiteres Jahr.