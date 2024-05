Emotionaler Reus: "Das ist mit nichts zu ersetzen"

Marco Reus wird Borussia Dortmund im Sommer verlassen. Im ersten Spiel nach der Verkündung durfte der Routinier starten - und überzeugte auf ganzer Linie. Danach gab es lobende Worte von allen Seiten, doch bevor sich im Sommer die Wege trennen, haben der BVB und Reus noch ein großes Ziel.

Am Freitag kündigte Reus an, seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Der 34-Jährige sucht nach zwölf Jahren beim BVB "jetzt nochmal ein neues Abenteuer". Im ersten Spiel nach jener Nachricht stand Reus in Dortmunds Startelf und trug einen entscheidenden Teil zum 5:1-Heimsieg gegen Augsburg bei. Neben zwei Assists traf er außerdem zum zwischenzeitlichen 4:1.

Nach dem Spiel wurde Reus, der bereits in der Jugend von 1995 bis 2005 bei den Schwarz-Gelben kickte, von der Südtribüne gefeiert und er holte sich seinen ganz persönlichen Applaus ab. "Unbeschreiblich. Dass die Jungs einen da nach vorne rufen, das ist mit nichts zu ersetzen", wurde Reus am Sky-Mikrofon emotional. "Ich bin unfassbar dankbar. Ich habe keine Worte."

Reus will seine Karriere noch nicht beenden

"Bis jetzt", sagt Reus auf Nachfrage, sei es der besonderste Tag seiner Karriere gewesen. Druck habe er "unabhängig von Entscheidungen, die ich in meiner Karriere treffen musste, nie verspürt". Vielmehr war der bis 2012 bei Borussia Mönchengladbach spielende Offensivakteur "immer glücklich auf dem Platz stehen zu dürfen". Mit Blick auf seinen Entschluss, dem Kapitel BVB ab Sommer ein Ende zu setzen, sei es "ein Prozess gewesen, den man durchmacht". Weil Reus den Fußball liebt, möchte er seine Karriere "natürlich noch nicht beenden. Ich will weiterspielen." Bei welchem Verein wollte Reus derweil noch nicht verraten. Gut möglich ist auch, dass das noch gar nicht feststeht. "Das ist ein Thema, welches ich in den nächsten Wochen entscheiden werde."

Einer der größten Spieler, die dieser Klub je hervorgebracht hat. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl über Marco Reus

Nach dem Spiel von der Südtribüne gefeiert: Marco Reus. IMAGO/Kirchner-Media

Rund um das Duell mit Augsburg bekam Reus von allen Seiten Respekt gezollt, bereits beim Aufwärmen feierte die Südtribüne den gebürtigen Dortmunder lautstark. Auch Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl, der bis 2015 selbst noch drei Jahre als aktiver Spieler zusammen mit Reus kickte, fand ausschließlich lobende Worte. "Wenn man heute sieht, wie Marco gespielt hat und wie er gefeiert wurde, zeigt das einfach nochmal den Stellenwert, den er für den Klub hat. Er ist einer der größten Spieler, die dieser Klub je hervorgebracht hat."

Die Entscheidung, den Vertrag mit Reus nicht nochmal um ein weiteres Jahr zu verlängern, sei selbstredend "nicht ganz einfach" gewesen. "Gleichwohl haben wir noch ein bisschen was vor uns. Wir wünschen uns für Marco und für diesen Verein den maximalen Erfolg."

Für alle Beteiligten rund um den BVB gibt es diese Saison schließlich noch die große Chance, die Champions League zu gewinnen. "Ich hoffe, dass wir uns am 1. Juni in Wembley sehen und hoffentlich noch mehr Grund zum Feiern haben", blickt Reus voraus. "Wir haben am Dienstag eine Riesenchance, einen großen Erfolg zu schaffen. Diesem Ziel müssen wir uns alle unterordnen."

Mit der Ausgangslage eines 1:0 gegen Paris St. Germain fliegt Borussia Dortmund am Montag in die französische Hauptstadt, wo einen Tag später das Halbfinal-Rückspiel im Parc des Princes steigt. Ins Finale nach London einzuziehen und dort den Henkelpott in die Luft zu stemmen, ist das klar formulierte Ziel. "Es wäre ein wunderschöner Abschluss."