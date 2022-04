Emotionaler Knipping: "Das tut unglaublich weh"

Mit einem Sieg in Sandhausen hätte Dynamo Dresden die Abstiegszone verlassen können. Nach dem "Sechs-Punkte-Spiel" ist die Situation aber eine ganz andere.

"Ich bin ein Typ, der über Emotionen kommt", erklärte Dynamo Dresdens Kapitän Tim Knipping nach dem Schlusspfiff - bei seinem 1:2-Anschlusstreffer in Sandhausen war das deutlich zu sehen gewesen. Weil die SGD diese positive Emotion jedoch nicht in weitere Tore umwandeln konnte, ist daraus eine negative geworden.

Sechs Punkte Rückstand

"Es ist pure Enttäuschung und einfach traurig", gab ein resignierter Knipping am "Sky"-Mikrofon Einblicke in sein Seelenleben. "Das tut unglaublich weh, weil wir wussten, um was es in diesem Spiel geht." Es war um eine kleine Vorentscheidung im Rennen um den direkten Klassenerhalt gegangen, mit einem Auswärtssieg hätte Dynamo den SVS überholen können. Stattdessen hat der Tabellen-16. nach dem Duell mit dem 15. nun sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Es sei "scheiße, Woche für Woche einen Klaps auf die Schulter zu kriegen, aber ohne Punkte dazustehen. Nie nehmen wir die Punkte mit", so Knipping. Zumindest nicht drei auf einmal, das ist bemühten Sachsen (72 Prozent Ballbesitz beim SVS) in zwölf Rückrundenspielen kein einziges Mal gelungen. Eigene Fehler - da bezog er sich ob der Vorwoche auch auf sich selbst - und eine zu schwache Chancenverwertung führte der 29-Jährige als Gründe an. "Wir wissen, dass es jetzt ein ganz langer Weg wird."

Der Faktor Fans

Der direkte Abstieg bleibt unwahrscheinlich, fünf Spiele vor Schluss liegen sowohl Ingolstadt als auch Aue neun Punkte zurück. Doch um die Unsicherheit der Relegation weiß man in Dresden, wo Knipping hofft, auf dem langen Weg zum direkten Klassenerhalt auf die auch in Sandhausen zahlreich vertretenen Fans setzen zu können: "Wir haben jetzt noch drei Heimspiele mit den Fans im Rücken - und müssen einfach alles versuchen."