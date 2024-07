Emotionaler Füllkrug: "War wahnsinnig schön, für euch auf dem Platz zu kämpfen"

Nach dem bitteren Viertelfinal-Aus schleppte sich Niclas Füllkrug vor die Kamera, gab Einblicke in sein Seelenleben und richtete sich direkt an die deutschen Fans.

Wie bei der Heim-WM 2006 war die 119. Minute wieder eine Unglücksminute für das DFB-Team. Im Halbfinale vor 18 Jahren war es der Italiener Fabio Grosso, der damals das Sommermärchen beendete. In der Gegenwart im Viertelfinale gegen Spanien sorgte der Ex-Dortmunder Mikel Merino mit seinem entscheidenden Kopfball erneut in der vorletzten Minute der Verlängerung für Schockstarre beim deutschen Team und ließ damit den Traum vom Titel beim Heim-Turnier platzen.

Entsprechend geknickt war Niclas Füllkrug danach am ARD-Mikrofon: "Es ist einfach gerade traurig, dass es vorbei ist. Man hat eine Euphorie, man hat ein Gemeinschaftsgefühl in Deutschland gehabt, was wir auch gespürt haben. Das war lange nicht mehr so. Es ist ganz, ganz traurig."

Später Wirtz-Treffer reicht nicht - Nagelsmann baut auf

Auch im Viertelfinale hatte die DFB-Elf mit Herz und Leidenschaft agiert, spät durch Florian Wirtz die Verlängerung erzwungen und so die Fans in Stuttgart sowie im ganzen Land wieder einmal mitgenommen. Dass man den zuvor so starken Spaniern stark die Stirn geboten hatte, war für Füllkrug ein schwacher Trost, denn: "Im Moment ist gerade noch kein Stolz da, es ist vorbei jetzt gerade und wird von Sekunde zu Sekunde härter, das zu realisieren."

In der Kabine herrschte nach der Partie "Stille", berichtete der Angreifer, der diesmal als Joker nur den Pfosten traf, aber für viel Betrieb sorgte. "Der Trainer hat dann ein paar gute Worte gefunden. Aber letztendlich hilft gerade gar nichts. Gerade gibt es keinen Ausweg deinen Gefühlen aus dem Weg zu gehen. Das wird ein bisschen Zeit brauchen", gab Füllkrug Einblick in sein Seelenleben und richtete dann den Blick vom Boden direkt in die Kamera.

Der Dank an die Fans

"Auch an euch, vielen Dank für das tolle Gefühl, das ihr uns gegeben habt. Es war wahnsinnig schön, für euch auf dem Platz zu kämpfen. Schade, dass es nur bis zum Viertelfinale war, aber ihr ward auf jeden Fall überragend", bedankte sich der 31-Jährige für die Unterstützung der Fans.

Die Feierbilder der deutschen Anhänger waren für Füllkrug "wunderschön", auch, weil er vor der EM "ehrlich gesagt nicht damit gerechnet" habe, "dass man das nochmal hinbekommt in Deutschland". Umso schöner fand es Füllkrug, "dass es geklappt hat", allerdings überwog nach dem bitteren Aus doch die Schwere der Niederlage. Bei den Fans und bei Füllkrug, der mit stockender Stimme das Interview beendete: "Es ist gerade schwer für mich."