Emotionaler Andersson: "Fühlt sich nicht wirklich real an"

Trotz der verhältnismäßig schwachen Vorbereitung ist dem 1. FC Nürnberg der Rückrundenauftakt gegen Hansa Rostock gelungen. Can Uzun spielte sich wieder mal in den Blickpunkt, während Sebastian Andersson sein Pflichtspieldebüt für den Club feierte.

Doppelte Umarmung: FCN-Kapitän Enrico Valentini (#22) herzt Debütant Sebastian Andersson, während sich auch die Torschützen Can Uzun und Jens Castrop in den Armen liegen. IMAGO/Zink

0:3 und 1:3 hießen die Ergebnisse des FCN in der Wintervorbereitung. Besonders die letzte Testspielniederlage gegen Liga-Konkurrent Karlsruhe am vergangenen Samstag brachte Club-Coach Cristian Fiel auf die Palme. "Es ist in jeder Hinsicht zu wenig gewesen", hatte der Spanier die Pleite zusammengefasst. Eine Woche später war von den Schwächen aus dem Trainingslager nichts mehr zu sehen.

Stabile Abwehrreihe beschert Klaus einen freien Nachmittag

Can Uzun eröffnete den Fußballnachmittag mit einem sehenswerten Schlenzer ins rechte Eck, ehe Rostock den 18-Jährigen noch vor der Pause zum Doppelpack einlud. Spätestens nach Jens Castrops Direktabnahme zum 3:0 war die Partie endgültig entschieden. Die FCN-Defensive spielte dabei erst zum vierten Mal in der laufenden Saison zu Null. Kapitän Enrico Valentini, der den verletzten Jan Gyamerah vertrat, machte seine Aufgabe ähnlich wie die restliche Viererkette um Ivan Marquez, Jannes Horn und Nathaniel Brown sehr sauber.

Dem durchaus überraschend im Tor stehenden Carl Klaus, der Nürnbergs eigentliche Nummer eins Christian Mathenia auf die Bank verdrängte, boten sich dadurch nur wenige bis keine Möglichkeiten zum Präsentieren.

Andersson trifft nicht, macht aber dennoch Hoffnung

In der Sturmspitze feierte derweil Sebastian Andersson sein Startelfdebüt für den 1. FC Nürnberg. Der zuletzt vereinslose Schwede war bereits seit dem 4. Januar Trainingsgast beim Club gewesen, ehe er am vergangenen Dienstag einen Vertrag bis zum Saisonende unterzeichnete. Besonders während des ersten Durchgangs fiel der 32-Jährige, der sein letztes Pflichtspiel im April 2023 bestritt, durch die klassischen Stürmerqualitäten auf. Andersson wusste die Bälle gut festzumachen, bot sich immer wieder an und hatte sogar gleich mehrere Möglichkeiten auf einen Treffer.

"Um ehrlich zu sein, fühlt es sich nicht wirklich real an", gab sich Andersson auf der Website des FCN emotional. "Seit meinem letzten Spiel ist einige Zeit vergangen und nun vor den Fans direkt einen Sieg zu feiern, ist unglaublich." Die letzten Jahren seien "nicht so einfach" gewesen. "Jetzt genieße ich es einfach." Obwohl der Neuzugang am Samstag noch nicht über einen eigenen Treffer jubeln durfte, war eindeutig zu sehen, dass er dem Offensivspiel der Mittelfranken guttut.

FCN bereits am Freitag in Hannover

Die nächste Chance, seiner neuen Mannschaft zu helfen und womöglich sein erstes Tor im Nürnberger Trikot zu erzielen, bekommt Andersson schon am Freitagabend, wenn der Club zu Gast bei Hannover 96 ist (LIVE! bei kicker).