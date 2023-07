Emotionaler Abschiedsbrief vom Kapitän: Azpilicueta wechselt zu Atletico

Cesar Azpilicuetas Zeit beim FC Chelsea ist zu Ende. Nach knapp elf Jahren bei den Blues sucht der Routinier nochmal eine neue Herausforderung - und kehrt mit 33 Jahren in sein Heimatland zurück.

Seit 2012 lief er für die Blues auf, seit 2019 führte er den FC Chelsea sogar als Kapitän aufs Feld. Cesar Azpilicueta gewann 2015 und 2017 die englische Meisterschaft, dazu kommen zwei Europa-League-Siege 2013 und 2019 sowie der Champions-League-Sieg im Jahr 2021.

Der Spanier verbrachte über ein Jahrzehnt bei den Westlondonern und sucht in seinem Karriereherbst nun noch einmal eine neue Herausforderung. Diese heißt Atletico Madrid. Nach über 13 Jahren kehrt Azpilicueta wieder zurück nach Spanien, wo 2006 bei CA Osasuna alles begann und er mit 17 Jahren sein Ligadebüt feierte, ehe er den Schritt nach Frankreich zu Olympique Marseille wagte, von wo aus er 2012 schließlich für knapp neun Millionen Euro an die Stamford Bridge wechselte.

Außergewöhnlich: Azpilicuetas eigentlich noch bis 2024 laufender Vertrag wurde als Geste des gegenseitigen Respekts zwischen Spieler und Verein aufgelöst, sodass er Chelsea nun ablösefrei verlassen kann. In Madrid erhält er einen Einjahresvertrag bis 30. Juni 2024. Ob es anschließend eine Option auf eine weitere Spielzeit gibt, teilten die Rojiblancos nicht mit.

Der Zeitpunkt des Transfers ist aus Sicht von Atletico-Coach Diego Simeone sicherlich passend: Am Freitag startet der Tabellendritte der vergangenen La-Liga-Saison in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Diese beginnt Atletico am Wochenende des 12. und 13. August mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Granada.

Der "schwierigste Brief, den ich je schreiben musste"

Schon am frühen Donnerstagnachmittag hatte sich Azpilicueta mit einem emotionalen Schreiben an die Fans gewandt und nannte es den "schwierigsten Brief, den ich je schreiben musste". Die Chelsea-Anhänger sollten zuerst von ihm persönlich erfahren, dass er London verlässt. Er habe es sich nicht einmal im Ansatz erträumen lassen, 508 Pflichtspiele für Chelsea zu bestreiten und neun Trophäen zu gewinnen - einige streckte er als Kapitän als Erster in die Luft.

Aus "Respekt" zählte Azpilicueta in seinem Schreiben alle Trainer auf, unter denen er in England gearbeitet hatte. Von Ärzten bis Köchen wurde alle erwähnt - aus gutem Grund: "Keiner der Titel, die wir auf dem Spielfeld erringen können, wäre ohne eure harte Arbeit möglich, Tag für Tag, also vergesst bitte nie, dass diese Titel auch eure Titel sind."

Seine Liebe zum Verein werde nie enden. Fans stellten ihn mit emotionalen Abschiedsworten auf eine Stufe mit Didier Drogba, Frank Lampard oder John Terry.