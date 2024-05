Emotionaler Abschied von Salzburg-Urgestein Ulmer

Salzburg-Urgestein Andreas Ulmer wurde am Sonntag vor dem Heimspiel gegen den LASK verabschiedet.

Nach 15 Jahren und 582 Spielen für die Bullen hat Salzburg am Sonntag Vereinsikone Andreas Ulmer offiziell verabschiedet. Vor dem Anpfiff zum letzten Meisterschaftsspiel gegen den LASK wurde der 38-Jährige, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, unter großem Applaus und mit viel Emotion in der ausverkauften Red Bull Arena in Wals-Siezenheim in seine noch ungewisse sportliche Zukunft entlassen.

Die Vereinsfunktionäre, die aktuellen Mannschaftskollegen, sowie mit Goalgetter Jonatan Soriano und Goalie Alexander Walke zwei ehemalige Weggefährten standen vor Anpfiff Spalier für den Außenverteidiger, der seine anschließende Ansprache unter Tränen beendete. Ulmer musste die aktuelle Saison aufgrund einer Verletzung vorzeitig beenden. Der 32-fache ÖFB-Teamspieler will seine aktive Karriere bekanntlich fortsetzen, hat aber noch keinen neuen Klub öffentlich gemacht.

Ulmer holte mit den Bullen 13 Meistertitel und ist mit dieser Zahl Rekordhalter in Österreich. Rechnet man auch die Saison 2005/06 dazu, in der der Linzer beim Erfolg von Austria Wien zwar zu keiner Spielminute, aber zu acht Einberufungen in den Kader gekommen ist, sind es sogar 14. Die zweitmeisten Titel mit jeweils neun haben Austria-Wien-Legende Robert Sara und Christoph Leitgeb (mit RB Salzburg) gewonnen.

Ebenso verabschiedet wurden der nach sechseinhalb Jahren scheidende Stürmer Sekou Koita und Tormanntrainer Herbert Ilsanker, der nach 19 Jahren ins Scouting wechselt.