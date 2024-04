Emotionale Worte Richtung Fans: Juri Knorr äußert sich zu Wechsel

Der Wechsel von Juri Knorr weg von den Rhein-Neckar Löwen ist mittlerweile offiziell. Nun äußert sich der deutsche Handball-Nationalspieler ausführlich und richtet emotionale Worte an die Fans.

Juri Knorr wendet sich mit einem emotionalen Post an die Fans. IMAGO/Eibner

Juri Knorr wendet sich in einem Instagram-Post an seine Fans und vor allem die "Löwenfamilie": (...) "Es werden sicherlich die meisten von euch mitbekommen haben. Trotzdem möchte ich euch noch einmal persönlich mitteilen, dass ich die Löwen verlassen werde. Zu den Gründen meiner Entscheidung kann ich zum aktuellen Zeitpunkt noch wenig sagen. Ich werde dies aber tun, sobald es möglich ist."

Am Dienstag (16. April) bestätigten die Rhein-Neckar Löwen die tagelang kursierenden Wechsel-Gerüchte um Juri Knorr: Der Spielmacher wird die Rhein-Neckar Löwen 2025 verlassen. Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann schließt einen noch früheren Knorr-Transfer, in diesem Sommer also, aus.

"Ein sehr besonderes Kapitel in meiner Karriere"

Knorr betont: "Ich weiß, dass mit dieser Entscheidung ein sehr besonderes Kapitel in meiner Karriere enden wird. Eine Zeit, in der ich wirklich viel gelernt und besondere Momente erlebt habe." Der 23-Jährige blickt zurück: "Ein schwieriges, aber sehr wichtiges und lehrreiches erstes Jahr. Über die Saison 22/23 muss ich wahrscheinlich gar nicht viel sagen… Es war ein unglaubliches Jahr für uns als Mannschaft, gekrönt mit dem Sieg im Pokal. Dieses Wochenende war magisch und der schönste Moment in meiner Karriere."

"Natürlich haben wir uns die aktuelle Saison anders vorgestellt, aber auch dieses Jahr wird rückwirkend sehr lehrreich sein", meint Juri Knorr. "Über diese sportlichen Themen hinaus verlasse ich aber besonders ein Umfeld, in dem ich mich ab dem ersten Tag auf eine sehr besondere Art und Weise willkommen gefühlt habe", so der Nationalspieler.

"Wahrscheinlich Freundschaften für's Leben entstanden"

Er erklärt: "Ich habe Personen in und um den Verein herum kennengelernt, die mir nach nun fast drei Jahren wirklich viel bedeuten. Es sind wahrscheinlich Freundschaften für‘s Leben entstanden. Und diese Freundschaften und Bekanntschaften lassen mich sehr dankbar, aber auch mit einem weinenden Auge zurück." Juri Knorr: "Aber die Momente und Erfahrungen werden bleiben. Und ich glaube, darum geht’s doch am Ende."

"Etwas ganz Besonderes"

Er werde gerade deshalb jedes weitere Spiel im Trikot der Löwen genießen - "mit dem Wissen, dass es etwas ganz Besonderes ist, für diesen Verein und besonders mit diesen Menschen an meiner Seite zu spielen."

