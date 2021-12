Heiße Darts-Karambolage: Titelverteidiger Price trotzt Huybrechts' Klasse und Buhrufen

3:3 in den Sätzen, 5:5 bei den Legs: Der belgische Herausforderer Kim Huybrechts brachte den amtierenden Champion Gerwyn Price an den Rand des Ausscheidens. Der bullige Waliser wurde in den finalen Sekunden dieses irren Duells seinem Spitznamen "The Iceman" aber mehr als gerecht und verwandelte den ersten Matchdart.

Schenkten sich rein gar nichts: Darts-Weltmeister Gerwyn Price und Kim Huybrechts. Getty Images