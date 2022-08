Emotionale Ankunft am Römer: "Dann sind wir gerne die Sieger der Herzen"

Mit einem rauschenden Empfang haben die deutschen Fans die Frauen-Nationalmannschaft auf dem Frankfurter Römerberg begrüßt und so den Schmerz über das verlorene EM-Finale zumindest ein Stück weit gelindert.

Schon eine Stunde vor dem Eintreffen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft war der Frankfurter Römer gut gefüllt, überall wehten deutsche Fahnen, Nationaltrikots und Plakate waren zu sehen. Im Römer selbst wurde die Mannschaft bei ihrer Ankunft pünktlich um 16.10 Uhr lautstark empfangen und von Frankfurts Stadtrat Mike Josef mit warmen Worten begrüßt: "Ihr habt uns Werte zurückgegeben, die sehr wertvoll sind: Kampfgeist, Teamgeist, Freude und Spaß." Vor allem aber, betonte Josef, "habt ihr verdammt guten Fußball gezeigt".

"Sind gerne die Sieger der Herzen"

Den oft gehörten Titel "Europameisterinnen der Herzen" bewertete Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg indes mit einem lachenden und einem weinenden Auge: "Wir wollten eigentlich Europameister sein und nicht die Sieger der Herzen. Aber wenn die großartige Leistung dazu beigetragen hat, dass wir uns in die Herzen der deutschen Bevölkerung gespielt haben, sind wir gerne die Sieger der Herzen."

Im Anschluss an den offiziellen Teil ging es für die Mannschaft raus auf den Balkon des Römer, wo sie von der Menge auf dem inzwischen rappelvollen Platz mit Sprechchören frenetisch gefeiert wurde. "Das habe ich so noch nie erlebt. Es ist schön, nachhause zu kommen und so empfangen zu werden. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass so viele Menschen hierher kommen. Das ist ein unglaubliches Gefühl und das werde ich ganz lange in meinem Herzen tragen", zeigte sich Mittelfeld-Abräumerin Lena Oberdorf begeistert von der Kulisse. "Das ist Wahnsinn! Das haben wir wirklich nicht erwartet, dass der Römer voll wird. Da wollen wir uns gar nicht vorstellen, wie es bei einem Titel gewesen wäre", stimmte die Bundestrainerin mit ein.

Goldenes Buch und bessere Laune

"Das ist so schön, dass heute Menschen gekommen sind, die die Mannschaft feiern wollen. Ich hoffe, die Mädels können das ein bisschen genießen", sagte Ex-Nationalspielerin und ARD-Kommentatorin Nia Künzer, während DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich begeistert einstimmte: "Die Atmosphäre ist grandios. Gestern hat noch die Enttäuschung überwogen, aber heute merkt man schon, dass der Stolz bei der Mannschaft durchkommt. Das ist das i-Tüpfelchen, dass sich die Mädels jetzt von den deutschen Fans feiern lassen können."

Auch der standesgemäße Eintrag ins Goldene Buch der Stadt stand für die Spielerinnen und die Bundestrainerin noch auf dem Plan, ehe um halb sechs der Rückzug angetreten wurde.

