"Emotional und anstrengend, aber...": Umut Gültekin wieder "voller Motivation"

Die FC Pro Open sind ein neues eSport-Format für FC 24. In Regional und Global Qualifiern wurden die 20 weltbesten Spieler ermittelt, die in vier Gruppen aufgeteilt waren. Über zwei Monate hinweg spielte jeder eSportler zweimal gegen jeden Gruppengegner. Die zwei jeweils Bestplatzierten zogen in die Finals ein, die im K.-o.-System ausgetragen wurden. Die vier Halbfinalisten der Finals lösten direkte Tickets zur Einzel-WM.