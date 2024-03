Emily Bölk: "Wir sind einen Schritt in die richtige Richtung gegangen"

Im zweiten Spiel gegen die Slowakei im Rahmen der EHF EURO Qualifiers konnten die DHB-Frauen erneut ein Ausrufezeichen setzen und den zweiten Sieg einfahren. Emily Bölk äußerte sich nach Abpfiff zum Spiel, neuen Taktiken und einem möglichen Medaillengewinn 2024.

Als Spielerin in Ungarn ist man weit weg von der Bundesliga und den anderen Spielerinnen, ist das wie nach Hause kommen, wenn man mit der Nationalmannschaft zusammen ist?

Ja, auf jeden Fall. Seitdem ich im Ausland unterwegs bin, hat man nochmal mehr Vorfreude zur Nationalmannschaft zu kommen, weil man dann wieder neue Gesichter sieht, mit den Mädels echt lange teilweise nicht auf der Platte gespielt hat, das ist dann schon immer nochmal eine anderes "Homecoming"-Gefühl. Nichtsdestotrotz ist man genau so fokussiert bei den Trainingseinheiten und versucht, jede Sekunde zu nutzen.

Sind solche Spiele "kleine Schritte", um bei den großen Turnieren mehr als einen sechsten Platz, zu erreichen?

Jedes Training, jede Minute zusammen hilft uns, Schritte nach vorne zu gehen. Und Länderspiele mit Wettkampfcharakter helfen uns, Sachen auszuprobieren, wie die Dinge unter Wettkampfdruck funktionieren oder eben auch nicht. Wir haben heute viel Neues ausprobiert und das sind alles Schritte, die uns weiterbringen und variabler machen.

Ihr habt das Spiel genutzt, um neue Spieltaktiken wie das Sieben gegen Sechs zu testen. Wie sehr habt ihr den Fokus da vorher im Training drauf gelegt?

Wir haben tatsächlich in nur einer Trainingseinheit das Sieben gegen Sechs richtig fokussiert. Grundsätzlich versuchen wir immer, aus einer starken Abwehr mit viel Tempo in den Angriff zu gehen, weil dadurch die einfacheren Tore geworfen werden können, aber trotzdem haben wir auch viel Fokus auf die Variabilität im Angriff gelegt. Das konnten wir in den zwei Spielen nicht so sehr ausprobieren, weil wir viele Tore über das Tempo werfen konnten, aber heute in der zweiten Halbzeit wollten wir aktiv in das Sieben gegen Sechs gehen und unter Wettkampfbedingungen testen. Gute Ansätze waren dabei, da ist aber noch Luft nach oben.

Wie schätzt du die Chancen ein, 2024 eine Medaille mit der Nationalmannschaft zu gewinnen?

Davon träumen wir alle. Von mir war es schon immer ein Kindheitstraum, meiner Mama nachzueifern. Aber grundsätzlich ist es natürlich das Größte, für die Nationalmannschaft auf der Platte zu stehen und diesem großen Traum nachzueifern. Wir sind ein Schritt in die richtige Richtung gegangen mit Platz sechs bei der WM, der besten Platzierung seit Jahren. Der Weg ist der Richtige, wir geben Gas in jedem Training und dann hoffen wir, dass wir uns bald mit einer Medaille belohnen können.