Emily Bölk: "Unglaubliche Eindrücke"

Deutschlands Handball-Nationalmannschaft der Frauen möchte erneut die Qualifikation zu den Olympischen Spielen schaffen. Wenn es vor einer starken Kulisse von über 4.000 Zuschauern in Neu-Ulm gegen Slowenien, Montenegro und Paraguay geht, dann ruhen die Hoffnungen im DHB-Team auch auf Führungsspielerin Emily Bölk.

Gerade im Rückraum musste Bundestrainer Markus Gaugisch zuletzt personelle Ausfälle quittieren, Viola Leuchter und Annika Lott wurden nach Knieverletzungen nicht rechtzeitig fit, im Duell mit der Ukraine letzte Woche zog sich zudem Alina Grijseels eine Knieverletzung zu. Der Einsatz der Spielmacherin vom HB Metz ist weiterhin offen.

"Die Stimmung im Team ist absolut positiv, wir hoffen natürlich alle noch, dass Alina auch fit wird", erklärt Kapitänin Emily Bölk und betont: "Ob mit oder ohne sie werden dann am Donnerstag alle Vollgas geben." Und auch wenn die Ukraine sowie Israel "vom Level der Qualität nicht das sind, was uns jetzt in der Olympiaquali erwartet", so waren die drei Länderspiele im Rahmen der EM-Qualifikation doch wertvoll, um auch viel zu testen.

Mitbringsel aus Barcelona und Atlanta als Spielzeug

Bölk sei "mit den Stories rund um Olympia und dieses Feeling aufgewachsen". Die Rückraumspielerin gibt zu, dass "die Mitbringsel, die meine Mutter zu Hause hatte, waren gerne Spielmöglichkeiten als Kind für mich und meine Schwester." Denn Mutter Andrea Bölk war nicht nur 1993 mit den DHB-Frauen Weltmeisterin und holte ein Jahr später mit Silber die einzige EM-Medaille, sondern nahm auch an zwei Olympischen Spielen teil - 1992 in Barcelona und 1996 in Atlanta. Die Maskottchen damals hießen Coby und Izzy.

"Es waren unglaubliche Eindrücke, die meine Mama immer schildert", erklärte Bölk. "Ich kenne das bisher ´leider´ nur aus Erzählung oder als Zuschauerin vom TV. Aber wenn ich an Olympia denke, dann ist direkt Gänsehaut angesagt. Diese Chance jetzt so nah greifbar zu haben, in den eigenen Händen und vor heimischer Kulisse - das ist ein Traum. Den wollen wir uns unbedingt erfüllen."

Free-TV, Livestream und YouTube

Die deutschen Partien werden allesamt im Fernsehen und Livestream übertragen. Sport1 hat sich die Rechte für das Auftaktmatch gegen Slowenien gesichert, die ARD überträgt die weiteren beiden Partien im Free-TV. Parallel wird auch der Streamingdienst Dyn alle Partien übertragen. Auch die IHF hat Übertragungen auf ihrem YouTube-Kanal angekündigt - hier könnten aber auch länderspezifische Restriktionen greifen.

"Uns ist bewusst, dass es ein riesiger Schritt in die richtige Richtung sein kann", erklärt Bölk mit Blick auf die mögliche Sogwirkung, die von der ersten Olympiaqualifikation seit 16 Jahren ausgehen kann. Gerade mit Blick auf die Heim-WM im kommenden Jahr sowie auch die Gewinnung von Nachwuchstalenten.

"Kennen Key Player aus der Champions League"

Gleich zum Auftakt warten die Schlüsselduelle mit Slowenien und nach einem Ruhetag mit Montenegro. "Die Key Player aus beiden Mannschaften kennen wir aus der Champions League", verrät Bölk. "Ich hatte mit Budapest vor allem gegen die slowenischen Spielerinnen viel Spielzeit und ich kenne auch Ana Gros von Györ aus der ungarischen Liga. Da kann ich dann auch individuell was beisteuern zur taktischen Vorbereitung."

Die Rückraumspielerin aus Budapest will den deutschen Auftaktgegner aber nicht auf die einstige THC-Spielerin Gros im rechten Rückraum reduzieren. "Ich denke da gerade auch an Tjasa Stanko oder Elizabeth Omoregie. Man kann da nicht nur Ana Gros herausheben. Man muss die Mannschaft schon als sehr stark einschätzen und sich nicht nur auf eine Spielerin vorbereiten."