Emily Bölk spürt "Wertschätzung" durch stärkere TV-Präsenz

Deutschlands Handball-Kapitänin Emily Bölk spürt durch die Übertragung der Olympia-Qualifikation im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine lange vermisste Anerkennung. "Für mich hat das einfach mit Wertschätzung zu tun, dass - egal in welcher Sportart, ob Männer oder Frauen - die Nationalmannschaft im Free-TV übertragen wird", sagte Bölk dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Das Qualifikationsturnier vom 11. bis 14. April wird komplett im Free-TV übertragen. Von den Partien in Neu-Ulm gegen Slowenien, Montenegro und Paraguay werden zwei in der ARD zu sehen sein, die weitere Partie zeigt Sport1. Auf die große TV-Bühne im öffentlich-rechtlichen Fernsehen hatten die DHB-Frauen mehr als zehn Jahre verzichten müssen.

Bölk sieht in der Free-TV-Übertragung allgemein noch "ganz viel Potenzial", es gebe "ganz viele erfolgreiche Sportler und Mannschaften, die einfach noch nicht die Wertschätzung bekommen haben". Für die Präsenz in ARD und ZDF kämpfe man "tagtäglich", so Bölk weiter: "Wir wollen mit unserem Handball begeistern und erfolgreich sein."

Ihre Teamkollegin Antje Döll bezeichnete die bevorstehende Live-Übertragung in der ARD ebenfalls als einen "Top-Schritt für uns. Wirklich, das bedeutet uns sehr viel", sagte die Rechtshänderin. Die DHB-Frauen, die am Sonntagabend in Düsseldorf durch ein 32:18 gegen die Slowakei praktisch ihr EM-Ticket lösten, wollen die Chance nun "nutzen und da auch was zurückgeben".

Unter anderem Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes (DHB), hatte in der Vergangenheit vehement die Übertragung von Frauen-Länderspielen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gefordert. Den jüngsten Deal für die Olympia-Qualifikation bewertete er als "ein starkes Signal für den Frauensport" und "hoffentlich" den "Beginn eines Weges".