Emil Mellegard wechselt von der HSG Wetzlar in die 2. dänische Liga

Ende Dezember verkündete Handball Bundesligist HSG Wetzlar, dass der Vertrag mit dem Linksaußen nicht verlängert wird. Nun ist klar, wohin es den Europameister zieht.

"Es war eine ganz schwere Entscheidung für uns, die Zusammenarbeit mit Emil nicht weiter zu verlängern", hatte der Sportliche Leiter der HSG Wetzlar, Jasmin Camdzic, nach der Bekanntgabe des Abgangs von Emil Mellegard klargestellt. Der Schwede spielte zuvor vier Jahre für die Mittelhessen, gewann 2022 mit Schweden die Europameisterschaft.

Nun zieht es Mellegard an ungeahnte Ufer. Der Außenspieler wechselt in die zweite dänische Liga und schließt sich dort HØJ Elitehandbold an. Das gab die HSG Wetzlar auf Facebook bekannt. Der Zweitligist hat den Aufstieg für die kommende Saison im Visier, scheiterte in dieser Spielzeit punktgleich mit Platz drei auf Rang vier.

Mellegard unterschrieb einen Vertrag bis 2026. "Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, Emil Mellegård zu HØJ Elite zu holen", sagte Cheftrainer Jesper Fredin auf der HØJ-Website: "Emil ist körperlich sehr stark und beweist sowohl beim Wurf als auch im Tempospiel eine hohe Explosivität. Mit seinen 195 cm hat er eine außergewöhnliche Reichweite als Außen. Wenn wir diese mit Sprungkraft und einer guten Technik kombinieren, ist er für mich ein außergewöhnlicher Flügelspieler, der mehr Kompetenzen hat als üblich."

Weiter sagte der Trainer: "Emil ist ein besonders spannender Außenspieler, weil er sowohl auf der zwei, als auch vorne in einer 5:1-Abwehr auf Bundesliganiveau decken kann, was uns zusätzliche taktische Karten in die Hand gibt. Ich heiße Emil bei HØJ Elite willkommen - er wird sich schnell einen Namen machen." Bei HØJ trifft Mellegard übrigens auf einen weiteren Spieler der Handball Bundesliga: Legende Hans Lindberg wechselt ebenfalls dorthin.