Emil Lærke: "Ich denke, dass wir vielleicht mehr verdient hätten"

Dass die Spieler des TBV Lemgo Lippe der MT Melsungen mit nur einem Tor unterlagen, war sehr ärgerlich - wer sich jedoch am meisten ärgerte, schien Lemgo-Trainer Florian Kehrmann zu sein.

„Am Ende ist es ein enges Spiel, bei dem ich mir am Ende etwas mehr Fingerspitzengefühl der Schiedsrichter gewünscht hätte. Das ist so wirklich schade für die Jungs," sagte Kehrmann.

Emil Lærke beschrieb vor allem die letzten Momente der Partie als "ein kleines bisschen Hektik". Weiterhin führte er aus, dass sie "drei oder vier Zwei-Minuten-Strafen in den letzten sieben Minuten bekommen [haben]. Das war ein bisschen komisch."

Trotzdem wurden die Beteiligten auch Zeugen von einer starken Leistung. "Wir haben eine sehr engagierte und leidenschaftliche Abwehrleistung gebracht. Wir haben Melsungen wirklich vor große Probleme gestellt und vorne auch Lösungen gefunden", freute sich Lemgos Trainer. Dem schloss sich auch Tim Zecher an: "Wir kommen echt sehr gut ins Spiel rein und spielen eine super Abwehr, wie die letzten Male auch schon."

Was der Mannschaft zum Verhängnis wurde, schienen die Fehlwürfe zu sein: Zecher analysierte, dass sie als Mannschaft zu „viele freie Bälle [verwerfen]. Wir kommen im Laufe des Spiels immer wieder ran und halten es bis zum Ende sehr eng und dann tut uns auch das viele in Unterzahl spielen weh. Trotzdem haben wir super gekämpft, auch wenn die Enttäuschung grade groß ist. Wir hätten gerne was mitgenommen hier, können aber dennoch stolz auf uns sein."

Auch Lærke war der Meinung, dass sie "vielleicht mehr verdient hätten. Aber ich bin stolz, trotzdem hat es leider nicht gereicht heute."